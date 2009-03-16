ستاد حوادث مازندران به پنج خودروی امدادی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله رمضان زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه مازندران در استانداری افزود: پنج دستگاه خودرو مجهز به امکانات و تجهیزات حوادث و آتش نشانی جهت استفاده نیروهای امدادی در مواقع بحران و تهدیدات طبیعی از سوی وزارت کشور تحویل این ستاد شده است.

وی افزود: برای تهیه این امکانات دو هزار و 400 میلیون ریال از سوی وزارت کشور به صورت بلاعوض پرداخت شده است.

رمضان زاده در ادامه با اشاره به جابجایی دو روستای استان به دلیل خسارات طبیعی ناشی از حوادث طبیعی گفت: بخش اعظم روستای منجیر از توابع نوشهر،به دلیل قرار گرفتن در بین دو دامنه و ریزش سنگ، رانش و ریزش کوه خسارت سنگینی دیده داشته و بیش از 30 واحد مسکونی منطقه تخریب شده است.

وی افزود: باهماهنگی بنیاد مسکن پس از مطالعه و تعیین مکان مناسب جانمایی محل جدید این روستا مشخص می شود.

رئیس ستادحوادث غیر مترقبه مازندران با اشاره به مراحل جابجایی روستای زرین آباد ساری گفت: برای تثبیت و جابجایی این روستا چهار هزار مترمربع زمین از منابع طبیعی به روستائیان در محل جدید تحویل که برای آن تاکنون ۱۲۰۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

رمضان زاده افزود:سه هزار و 500 مترمربع زمین نیز درمنطقه درحال آماده سازی جهت واگذاری بوده که بزودی برای ساخت اماکن مسکونی در اختیار روستائیان قرار خواهد گرفت.