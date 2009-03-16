پینگ پنگ آذربایجان شرقی پسرفت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب دواتگر ظهیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: گرچه سابقه تاسیس هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی به سال 1339 باز می گردد و طی سالیان گذشته این خطه از قطب های پینگ پنگ کشور بوده اما زیربنای این ورزش در استان نابود شده است.

وی یادآور شد: زمانی 200 باشگاه تنیس روی میز در آذربایجان شرقی فعال بود و این استان در تمام رده های سنی تیم های ملی نماینده داشت اما اکنون این تعداد تنها به سه سالن و دو نماینده در تیم ملی کاهش یافته است.

رئیس هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی دلیل پسرفت این رشته ورزشی استان را طی سالهای گذشته، حضور افراد سیاسی در راس هیئت دانست و اظهار داشت: ‌این افراد به دلیل مشغله های زیاد و در اولویت قرار نداشتن اداره امور هیئت در برنامه هایشان، خسارات جبران ناپذیری به تنیس روی میز آذرابیجان شرقی زده اند که نتایج آن امروز مشخص می‌شود.

ظهیری یادآور شد: طی 8 سال گذشته هرگز در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان در استان کار نشده و نتیجه اش این است که این استان در رده های فوق تیم ندارد.

رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بر راس این هیئت قرار گرفته افزود: بعد از یکسال به این نتیجه رسیده ام که اگر حتی یک مدیر رده پائین ورزشی نیز لابی سیاسی نداشته باشد تحت فشار قرار گرفته و تخریب می شود.

وی گفت: به دلیل نداشتن حامی سیاسی است که با وجود حکم رسمی فدراسیون، اکنون قادر نیستیم رئیس هیئت پینگ پنگ تبریز که عملکرد مثبتینداشته را برکنار کنیم.

ظهیری با اشاره به جایگاه‌های اخیر تنیس روی میز تبریز و آذربایجان شرقی اضافه کرد: تیم های پینگ پنگ تبریز در رقابت های اخیر این رشته ورزشی در رده نونهالان آذربایجان شرقی، پس از تیم های شهرستانی در جایگاه چهارم قرار گرفت که این امر قابل قبول نیست.

وی همچنین ‌با اشاره به عدم توجه به پشتوانه‌سازی تنیس روی میز آذربایجان شرقی طی سالهای گذشته افزود: تیم پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان استان طی سالیان اخیر تشکیل نمی شد اما در سال جاری در اولین حضور در رقابت های ملی، به مقامی بهتر از 9 و 11 دست نیافتند.

ظهیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در این هیئت طی یکسال فعالیت وی، گفت: بر اساس آمار رسمی فدراسیون تنیس روی میز، با اقدامات انجام شده در سال جاری رتبه این هیئت به رده چهارم کشوری ارتقا یافته است.

وی در تشریح اقدامات انجام یافته برای احیای جایگاه تنیس روی میز آذربایجان شرقی گفت: درحالیکه فعالیت پینگ پنگ شهرستان های آذربایجان شرقی به تعلیق درآمده بود طی یکسال گذشته 16 شهرستان دوباره فعالیت خود را آغاز کرده اند.

رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی با اشاره به معضل همیشگی محدودیت منابع مالی ادامه داد: مذاکره و توافق با شرکت بیمه توسعه به عنوان اسپانسر برای تامین منابع مالی و تجهیزات تنیس روی میز برای تمام رده های سنی استان مهم ترین رویداد امسال بود.

وی با بیان اینکه در سال جاری هیئت پینگ پونگ حتی قادر به پرداخت ماهانه 30 هزار تومان حقوق مربیان و داروان نبود، افزود: در حال حاضر با حمایت همه جانبه بیمه توسعه، علاوه بر اینکه حقوق این افراد دو برابر شده و سر موعد پرداخت می شود، شرایط برای اعزام تیمهای مختلف و برگزاری مسابقات ملی و بین المللی نیز فراهم شده است.

ایوب ظهیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این هیئت آماده واگذاری امتیار تاسیس باشگاه در سطح استان است، گفت: هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی آمادگی دارد امکانات، تجهیزات و حتی مربیان باشگاه های پینگ پنگ را با هزینه خود تامین کرده و در اختیار باشگاه های ورزشی قرار دهد.

به گفته وی، تعامل با شهرداری برای استقرار میزهای بتونی پینگ پنگ در پارک‌های تبریز، واگذاری میز و راکت به آموزش و پرورش، واگذاری میزهای کوچک در سطح مهدکودک تا دبستان و تربیت مربیان وژه این رده های سنی از برنامه های آتی این هیئت در سال 88 خواهد بود.