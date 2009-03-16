توقف زمین خواری در بستان آباد با تشدید برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز سعید برقی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدتی است که با تشدید برخورد قاطعانه و قانونی با زمین خواران و ایجاد تغییر و تحولات کلان در بخش زمین ومسکن فعالیت های زمین خواران در بستان آباد متوقف شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری بستان آباد با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، اقدامات موثری برای مقابله با زمین خواران انجام داد که تخریب ویلاهای ساخته شده در این زمین ها یکی از مهم ترین این اقدامات محسوب می شود.

برقی با اذعان به وقوع اولین زمین خواری های آذربایجان شرقی در شهرستان بستان آباد اظهار داشت: سرریز اسناد املاک و زمین های کلانشهر تبریز به بستان آباد به لحاظ ساختار اداری موجود، یکی از عوامل گسترش زمین خواری در این شهرستان بوده است.

برقی اضافه کرد: از سوی دیگر توسعه شهر تبریز به سمت دامنه های سبلان و در حقیقت حوزه استحفاظی شهرستان بستان آباد، زمین های واقع در این شهرستان را به سودآورترین زمین ها برای زمین خواران و عناصر قانون شکن تبدیل کرده بود.