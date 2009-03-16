اسامی نامزدهای جشنواره هنر در آیینه مطبوعات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات بعد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با برنامه‌ریزی‌‌های صورت‌گرفته در شورای سیاست گذاری جشنواره، در حاشیه مراسم اختتامیه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی هنر و مطبوعات، برپایی نمایشگاه‌های جانبی عکس و کاریکاتور و جلسات نقد و خوانش شعر و داستان در نظر گرفته شده است که با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با مسئولان ذیربط و به علت فشردگی‌ برنامه‌های فرهنگی و هنری پایان سال، برگزاری آئین پایانی جشنواره، به هفته‌ی اول اردیبهشت‌ماه 88 موکول شد.



علی صداقت‌کریمی افزود: در این مراسم ضمن تقدیر از نفرات برتر با اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی، از پیشکسوتان هنر در عرصه‌ی مطبوعات استان نیز قدردانی خواهد شد.



همچنین بر این اساس در زیرگروه عکس، هیئت‌داوران متشکل از حسن سربخشیان، عباس کوثری و فرامرز عامل‌بردبار از میان 146 اثر رسیده، نامزدهای این بخش رامحمدحسن باقری (نشریه آوای قوچان)، سعید عامری (ماهنامه تاک)، مهدی بلوریان (هفته‌نامه نخست)، کاظم حسینی (ماهنامه تاک) و فریبا بروفر (ماهنامه جوان) اعلام کردند.



در زیرگروه کاریکاتور، هیئت‌داوران متشکل از محسن نوری‌نجفی، بزرگمهر حسین‌پور و حسین صافی از میان 76 اثر رسیده، نامزدهای این بخش را مجید خسروانجم (ماهنامه جوان)، رضا جنگی (هفته‌نامه شهرآرا)، سمیه شوقی (ماهنامه تاک)، محمود آزادنیا (هفته‌نامه شهرآرا)، محسن اسدی (هفته‌نامه نخست) و محمد کارگر (ماهنامه تاک) اعلام کردند.



در زیرگروه شعر، هیئت‌‌داوران متشکل از محمدعلی بهمنی، محمدکاظم کاظمی‌ و محمد‌باقر کلاهی‌اهری از میان 271 اثر رسیده، نامزدهای این بخش را علیرضا بدیع (جنگ تن به تن، روزنامه جام‌جم خراسان)، مریم عمارلو (اتفاقی که در بهار افتاد، نشریه صبح نیشابور)، قاسم رفیعا (سه شنبه‌ها، ماهنامه مکتوب)، سعید شاد (پیشانی‌ات بلند، هفته‌نامه شهرآرا)، خدابخش صفادل (آلبوم، نشریه صبح نیشابور) و آرش معدنی‌پور (من فقط باد ...، فصلنامه غزل پست‌مدرن) اعلام کردند.



در زیر گروه داستان کوتاه، هیئت‌داوران متشکل از داوود غفارزادگان، مجید قیصری و مریم حسینیان از میان 85 اثر رسیده، نامزدهای این بخش را محمد گلی (یاکریم‌ها، روزنامه قدس)، ریحانه مقدسی (میان سر و تن‌ات فاصله‌ای‌ست، ماهنامه تاک)، هادی تقی‌زاده (کتاب جحدربن عباس، ماهنامه تاک)، سیدجواد اشکذری (کبری، هفته‌نامه شهرآرا)، عباس حسین‌زاده (چکمه‌های سفید، ماهنامه تاک) و اسما کرمانی (عذرا، ماهنامه تاک) اعلام کردند.

نخستین جشنواره استانی «هنر در آیینه مطبوعات» به همت حوزه هنری خراسان رضوی و با‌ مشارکت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری مشهد برگزار می‌شود که داوری بخش آثار مطبوعاتی جشنواره را دکتر یونس شکرخواه به عنوان رئیس هیئت‌داوران و دکتر حسن نمک‌دوست، دکتر شعبانعلی بهرامپور، سیدجلال فیاضی و سیدمحمد صادق مرکبی بر عهده دارند.