افزایش کرایه تاکسی تا پایان نیمه اول فروردین ماه منتفی است

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای رفاه حال مردم و مسافران نوروزی در ایام تعطیلات نوروز ناوگان تاکسی رانی کرمان به صورت شبانه روزی به شهروندان خدمات ارائه می دهد.

منصوری تصریح کرد: نرخ کرایه تاکسی در کرمان تا پایان 15 فروردین ماه هیچ تغییری نمی کند و پس از آن نیز رانندگان باید طبق ضوابط اعلام شده عمل نمایند.

وی با اشاره به وجود 210 دستگاه ون در کرمان گفت: در صورت نیاز و هماهنگی با آژانسهای مسافربری تعدادی از این اتومبیل های مسافربری در اختیار آژانسها برای حمل و نقل مسافران در درون شهر و در مسیر ماهان در اختیار قرار خواهد گرفت.

منصوری افزود: در شهر کرمان هم اکنون 3 هزار و 400 تاکسی و 4 هزار و 300 دستگاه ماشین در آژانسهای مسافربری درون شهری درحال فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: آژانسهای مسافربری در کرمان در ایام تعطیل به صورت شبفتی به مردم خدمات ارائه می دهند و نرم افزاری نیز به این آژانسهای ارائه شده است که با اجرایی شدن آن در آژانسها قادر خواهیم بود تعداد زنگ ها، سرویس دهی و کنسلی های هر آژانس را کنترل نمائیم.