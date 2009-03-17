نشستهای تحلیلی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی برگزار می شود

حسین عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام این مطلب گفت: این نشستها با حضور کارشناسان و فرماندهان دوران دفاع مقدس و از جمله برخی هنرمندان این عرصه در جمع کاروان های راهیان نور با طرح ده ها موضوع و جنگ امروز- جنگ، امام و فرماندهی- جنگ، هنر و رسانه برگزار می شود.

وی افزود: هر روز یکی از این مباحث در مناطق عملیاتی مطرح و کارشناسان و فرماندهان دوران دفاع مقدس در این خصوص با کاروان های راهیان نور سخن خواهند گفت.

وی از جمله میهمانان این برنامه ها را امیر دریابان علی شمخانی، کلهر و حاتمی کیا اعلام کرد و از برگزاری مراسم شب خاطره در یادمان های دفاع مقدس استان خوزستان نیز خبر داد که در آنها خاطرات حماسی مقاومت هشت ساله ملت ایران مرور می شود.

سرهنگ عشقی اظهار داشت: از جمله میهمانان این برنامه خاطره انگیز برادر حاج صادق آهنگران خواهد بود که با صدای حماسی و دلنشین خود برخی از نوحه های حماسی و جاودانه دفاع مقدس را خوانده و آنها را روایت می کند.

وی با بیان اینکه دوکوهه، خرمشهر و هویزه از جمله مناطقی هستند که این برنامه های فرهنگی و هنری ویژه کاروان های راهیان نور در آنها برگزار می شود، تصریح کرد: روایتگری، بیان خاطرات و تحلیل حماسه های دفاع مقدس و انس با شهدا از جمله برنامه های مورد علاقه کاروان های راهیان نور به هنگام حضور در مناطق عملیاتی خوزستان است.

