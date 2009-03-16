دانشگاه تبریز یکی از سرسبزترین دانشگاههای سبز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمد تقی علوی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم کاشت 500 اصله نهال در محوطه این دانشگاه افزود: داشتن محیط زیست پاک، لازمه حفظ نسل و تربیت انسانهای سالم بوده و به طور قطع رشد و ارتقای انسان در محیط آلوده امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه تبریز در این زمینه گفت: فعالیتهای دانشگاه تبریز در این خصوص در دو سطح انجام کارهای فرهنگی و علمی انجام می پذیرد.

علوی تشکیل کارگاه های آموزشی، انتشار نشریات با موضوع فضای سبز، برگزاری همایشهای علمی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک در زمینه محیط زیست و فضای سبز را از جمله اقدامات دانشگاه تبریز در این زمینه برشمرد و گفت: در این راستا ستاد فضای سبز در دانشگاه تبریز تشکیل شده است که به طور مداوم به تشکیل جلسات و برگزاری کلاس های علمی در باغ گیاه شناسی دانشگاه اقدام می کنند.

علوی با اشاره به مطرح شدن دانشگاه تبریز به عنوان تنها دانشگاه سبز کشور این موضوع را نشانه اهمیت فضای سبز و ایجاد محیط سالم از منظر این دانشگاه عنوان کرد و گفت: در سال 84، 15 هزار اصله درخت در فضای دانشگاه تبریز وجود داشت که طی سه سال گذشته این میزان درختکاری دوبرابر شده است.

وی با بیان اینکه 540 هزار مترمربع از مساحت دانشگاه تبریز چمن کاری و گلکاری شده است، افزود: 160 هزار مترمربع از فضای دانشگاه تبریز درختکاری و 15 هزار مترمربع آن به باغ گیاه شناسی این دانشگاه اختصاص داده شده است که این امر در کاهش آلودگی هوای منطقه تاثیر زیادی داشته است.

وی به برخی اقدامات فرهنگی دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: سعی ما بر این است که با کاشت درخت و افزایش فضای سبز به کاهش آلودگی هوا مناطق اطراف دانشگاه تبریز و خود آن کمک کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه اظهار داشت: در این راستا مقرر شده است به ازای هر کتاب یا نشریه ای که توسط دانشگاه چاپ می شود 20 اصله نهال درخت کاشته شود و تا زمانی که این درختان کاشته نشوند، ما اجازه انتشار به آن کتاب یا نشریه را نمی دهیم.