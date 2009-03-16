امکانات رفاهی در خصوص جذب گردشگر در تربت جام و تایباد ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام غلامرضا اسداللهی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری متولی ارائه خدمات رفاهی به گردشگران است، افزود: در شهرستان تربت جام و تایباد به رغم اینکه آثار و میراث ثبت شده و ماندگاری از گذشتگان وجود دارد اما تاکنون این سازمان نتوانسته امکانات رفاهی در خصوص جذب گردشگر داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: برخورداری از رباط ها به ویژه رباط شاه عباسی، وجود جاده معروف ابریشم و موزه مردم شناسی، از آثار باستانی در این شهرستان ها است که لازم است با همت مسئولین این ظرفیت ها به مردم شناسانده شود.

وی به مزار مولانا در تایباد اشاره کرد و افزود: منطقه عبدل آباد، دره ارزنه و هزاران مکان دیدنی در این شهرستان ها وجود دارد که می تواند جاذبه های خوبی برای حضور گردشگران باشد.

اسداللهی افزود: تعطیلات نوروز فرصت خوبی برای شناساندن جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی است که سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری می توانند با تامین امکانات رفاهی از این فرصت بهره ببرند.

وی در ادامه افزود: به رغم اینکه تربت جام و تایباد در حاشیه جاده ابریشم قرار دارد متاسفانه امکانات رفاهی در این منطقه جهت اقامت گردشگر بسیار نامناسب است.

اسداللهی اذعان داشت: در فاصله تربت جام و تایباد تا مشهد متاسفانه تنها دو استراحتگاه و یک وضوخانه در منطقه فریمان وجود دارد که این میزان ناکافی است.

وی در ادامه تاکید کرد: با آستان قدس رضوی مذاکراتی جهت تجهیز امکانات رفاهی برای زائران در خصوص احداث زائرسرا در جاده منتهی به حرم مطهر داشته ایم که قول هایی داده شده است.