به گزارش خبرگزاری مهر، 150 اثر از بزرگانی که در ایجاد جریان‌های هنری جهان تأثیر عمیق و جدی داشته و برخی بنیانگذار مکاتب هنری بوده‌اند برای استفاده هنرمندان و دانشجویان و آگاهی بیشتر با تکنیک و روش‌های اجرایی این آثار در گالری‌های موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درخواهد آمد.

این آثار از مکاتب مختلف هنری سال‌های 1883 تا 1976 و متعلق به هنرمندانی چون کلود مونه، پل گوگن، تولوز لوترک، ونسان ونگوگ، هنری ماتیس، پابلو پیکاسو، فرنان لژه، جیمز انسور، ادوارد مونش، پل کله، ماکس ارنست، مارسل دوشان، سالوادور دالی، مارک شاگال، جکسن پولاک، فرانسیس بیکن، اندی وارهول و... است.