توجه به بازیافت و تهیه کمپوست از زباله ها نیازمند فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی ظهر دوشنبه در همایش شهرداران شهرهای استان که در محل تالار اجتماعات خانه جوان ارومیه برگزار شد، افزود: فرهنگ استفاده بهینه از تمام موارد مصرفی روزانه، در جهت تولید کمترین مقدار زباله باید از سنین کودکی آموزش داده شود تا در تولید کم زباله و نیز استفاده بهینه از مواد مورد مصرفی مد نظر قرار گیرد.

وی همکاری شهرداری و شورهای اسلامی شهرها با عموم مردم در دور سوم شوراهای اسلامی شهرها را مورد تقدیر قرار داد و گفت: همکاری مطلوب این نهادها با مردم موجب شده است که روند زیباسازی شهرهای استان جزو دغدغه های اصلی عموم مردم و به تبع آن شهرداری ها و متولیان نگهداری و حفاظت از محیط زیست باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه صرف شهرداری ها به مقولات عمرانی، رویکرد شهرداری در توجه به زیباسازی شهرها را تحت الشعاع خود قرار می دهد که باید در این زمینه با توجه مساوی به تمامی وظایف در تلطیف فضای شهری بکوشند.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: طرح مطالعات پسماند و دفع زباله ها در 9 شهر استان در جریان است.

محمدباقر داریانی افزود: مطالعات روشهای جمع آوری و دفع اصولی زباله ها در این مطالعات مد نظر است که با نصب چهار دستگاه زباله سوز در معاونتهای پسماند شهرداری های استان و نیز الزام بیمارستانهای شهرهای مختلف به نصب این دستگاه ها برای دفع اصولی انواع زباله ها و به خصوص زباله های عفونی و بیمارستانی این روند بطور جدی آغاز شده است.

وی تاکید کرد: 70 درصد زباله ها به عنوان طلای کثیف می توانند مورد بازیافت قرار گیرند که با توجه به این مقوله در زمینه کاهش میزان دفع زباله ها و نیز استفاده اقتصادی از زباله ها و نیز تهیه کمپوست می تواند مورد مصرف قرار گیرد.

داریانی اظهار داشت: برای بهبود رسیدگی به امور شهری برای شهرهای بالای 50 هزار نفر تا 50 درصد و در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر تا صد درصد از کمکهای استانی پرداخت می شود.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: دو معضل مهم زباله ها در زمینه آلودگی برای محیط زیست شامل دفع زباله در طبیعت و نیز تخلیه پسابها به آبهای جاری و مسیل ها است.

کیومرث کلانتری ادامه داد: هم اکنون تنها 20 درصد زباله های آذربایجان غربی مدیریت و مابقی به صورت زباله های به صورت تلنبارشده در طبیعت رها می شود که باید چاره اندیشی شود.

وی یادآور شد: کم کردن مقدار زباله ها، استفاده مجدد، بازیافت و تهیه کمپوست از زباله های دفعی چهار مقوله مهم در زمینه مدیریت پسماندها است که می تواند باعث کاهش اثرات مضر زباله به محیط زیست باشند.

وی اضافه کرد: برخورد با تولیدکنندگان اصلی زباله و نیز افرادی که با دفع غیراصولی زباله به محیط زیست آسیب می رسانند، موجب کاهش معضل زباله ها در طبیعت می شود.

در ادامه این همایش که با حضور شهرداران شهرهای مختلف استان برگزار شد، مقالاتی در خصوص مشکلات ناشی از دفع غیر اصولی زباله و نیز روش های بازیافت و کاهش دفع زباله ارائه و مورد نقد و بررسی شرکت کنندگان قرار گرفت.