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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

دو میلیون فیلم قاچاق در تهران کشف و ضبط شد

تیم‌های عملیاتی ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع غیر مجاز آثار سینمایی از ابتدای سال بیش از دو میلیون و 400 هزار فیلم کپی غیر مجاز و غیر اخلاقی در تهران کشف و ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیر مجاز سینمایی اعلام کرد این اقدام در چند عملیات نیروهای ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز سینمایی با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ و قوه قضائیه انجام و در آن بیش از دو میلیون و 200 هزار فیلم غیر مجاز و 150 هزار فیلم غیر اخلاقی کشف شده است.

همچینن در بازرسی از فروشگاههای عرضه‌کننده محصولات سمعی و بصری و سینمایی، به 470 فروشگاه متخلف اخطاریه داده شده است.

 در شهر تهران 1078 فروشگاه با مجوز و 793 فروشگاه بدون مجوز فعالیت دارند.

کد مطلب 850069

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