رشد 162 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: همزمان با روز ملی جشن نیکوکاری و به همت مردم خیراندیش و سخاوتمند استان تاکنون بالغ بر 920 میلیون ریال کمک نقدی و جنسی در سطح استان جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه امسال تعداد 213 پایگاه کمک های خیرخواهانه مردم نوع دوست و فهیم استان را جمع آوری کرده اند، تصریح کرد: از این تعداد 189 پایگاه ثابت و 24 سیار بوده اند.

به گفته وی امسال جشن نیکوکاری با شعار احسان نبوی، سال نوآوری و جشن نیکوکاری و با مشارکت صدا و سیمای استان، بسیج و کمیته امداد برگزار شد.

شکرابی در ادامه از اعزام 36 زن نمونه سرپرست خانوار به عتبات عالیات طی روز گذشته خبر داد و افزود: همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) برای دومین سال متوالی، تعداد 36 زن نمونه سرپرست خانواده استان به مدت 10 روز به کربلای معلی و نجف اشرف اعزام شدند.

وی هدف از اعزام این کاروان به عتبات عالیات را تجلیل از زنان نمونه سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دانست و خاطرنشان کرد: کلیه هزینه های حمل و نقل، غذا و اسکان مددجویان توسط کمیته امداد و مساعدت خیرین پرداخت می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در دی ماه سال گذشته نیز تعداد 36 نفر از مددجویان این نهاد به عتبات عالیات اعزام شدند.