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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۳

رشد 162 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری در خراسان جنوبی

رشد 162 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی حضور مردم در جشن نیکوکاری امسال را ستودنی دانست و گفت: مبلغ جمع آوری شده در جشن امسال نسبت به سال گذشته از رشد 162 درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: همزمان با روز ملی جشن نیکوکاری و به همت مردم خیراندیش و سخاوتمند استان تاکنون بالغ بر 920 میلیون ریال کمک نقدی و جنسی در سطح استان جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه امسال تعداد 213 پایگاه کمک های خیرخواهانه مردم نوع دوست و فهیم استان را جمع آوری کرده اند، تصریح کرد: از این تعداد 189 پایگاه ثابت و 24 سیار بوده اند.

به گفته وی امسال جشن نیکوکاری با شعار احسان نبوی، سال نوآوری و جشن نیکوکاری و با مشارکت صدا و سیمای استان، بسیج و کمیته امداد برگزار شد.

شکرابی در ادامه از اعزام 36 زن نمونه سرپرست خانوار به عتبات عالیات طی روز گذشته خبر داد و افزود: همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) برای دومین سال متوالی، تعداد 36 زن نمونه سرپرست خانواده استان به مدت 10 روز به کربلای معلی و نجف اشرف اعزام شدند.

وی هدف از اعزام این کاروان به عتبات عالیات را تجلیل از زنان نمونه سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دانست و خاطرنشان کرد: کلیه هزینه های حمل و نقل، غذا و اسکان مددجویان توسط کمیته امداد و مساعدت خیرین پرداخت می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در دی ماه سال گذشته نیز تعداد 36 نفر از مددجویان این نهاد به عتبات عالیات اعزام شدند.

کد مطلب 850072

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