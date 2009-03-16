پاسخگویی به نیاز گردشگران تنها از طریق سرمایه گذاری در این صنعت میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، محمدرضا محسنی ثانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سبزوار و بسیاری از شهرستان ها در این استان نیازمند حضور سرمایه گذار در بخش صنعت گردشگری هستند که با فراهم آمدن این تسهیلات می توان نیاز بسیاری از گردشگران را پاسخگو بود.

محسنی ثانی تصریح کرد: مسئولان با اختصاص تسهیلات ویژه و تعریف پکیج مناسب با توجه به آثار تاریخی و دینی شهر سبزوار و وجود امامزادگان و روستاهای تاریخی می توانند مدت ماندگاری گردشگران در سبزوار را از 4 ساعت به 24 ساعت افزایش دهند که این نیازمند برنامه ریزی است.

وی با بیان این که 80 درصد از مردم ایران از طریق راه های جاده ای سفر می کنند، گفت: باید تسهیلات ویژه ای به ویژه در ایام عید در کشور و راههای منتهی به مشهد مقدس اختصاص داد تا زائران و گردشگران از این ویژگی بهره جویند اما متاسفانه این قول ها هر ساله داده می شود اما در عمل کاری صورت نمی گیرد.

وی در ادامه افزود: نباید این را نادیده گرفت که هر ساله مسئولان به ایام پیک زائر توجه ویژه ای دارند و آنچه را که در بضاعت خود است در اختیار قرار می دهند اما این پاسخگوی نیاز نیست.

نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: به دلیل نبود استراحتگاه مناسب در سبزوار زائرین بارگاه حضرت رضا (ع) در پارک ها و فضای سبز استراحت می کنند که این نیازمند توجه ویژه ای از سوی مسئولان است و این امر در شان زائران بارگاه امام رضا(ع) نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان به ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید توجه ویژه ای به تامین زیرساخت ها جهت ارتقاء امکانات رفاهی در شهر ستان ها داشته باشد و از ظرفیت های موجود در همه شهرستان ها بهره جویند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قول های فراوانی در جهت تامین زیرساختها داده اما نتوانسته آن را جامه عمل بپوشاند.