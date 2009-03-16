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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۰

33 پایگاه امداد و نجات جاده ای در نوروز در خراسان رضوی فعالیت می کنند

33 پایگاه امداد و نجات جاده ای در نوروز در خراسان رضوی فعالیت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: 33 پایگاه امداد و نجات جاده ای بصورت دائم، سیار و موقت و یک پایگاه هوایی در خراسان رضوی در ایام نوروز به مسافران ارائه خدمات می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر سید مجتبی احمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با محوریت سفرهای نوروزی و پست های امدادی هلال احمر افزود: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و حضور میلیونی مسافر و زائر در خراسان رضوی و به ویژه مشهد مقدس جوانان و اعضای داوطلب در جمعیت هلال احمر به صورت آماده باش جهت ارائه خدمات به نحو شایسته، ساماندهی به سفرهای نوروزی و ارتقاء فعالیت های امدادی هستند.

وی در خصوص این فعالیتها تصریح کرد: در سال جاری 33 پایگاه امداد و نجات به صورت موقت، دائم و سیار و یک پایگاه هوایی در راه های مواصلاتی مستقر شده که خدمات امداد و نجات مداخله در حوادث ترافیکی، انتقال مصدومین، درمان مجروحین به صورت سرپایی و اسکان و تغذیه اضطراری در این پایگاه ها ارائه می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در هر پایگاه پنج نیرو به صورت داوطلبانه حضور دارند که هزار و 657 نفر روز کار و در مجموع 20 روز سه هزار و 300 نفر روز کار را شامل می شود.

وی از 9 پایگاه منطقه ای بحران در کشور که توسط سازمان مدیریت بحران اعلام شد، خبر داد و اذعان داشت: سازمان مدیریت بحران 9 منطقه بحرانی را اعلام کرده که خراسان رضوی یکی از این مناطق است و تحت عنوان منطقه پشتیبانی و مدیریت عملیات امداد و نجات محسوب می شود که امداد و نجات را علاوه بر خراسان رضوی به دو استان خراسان شمالی و جنوبی را هم مدنظر خواهد داشت.

سید مجتبی احمدی به تعاملات خوب صورت گرفته بین سازمانهای مرتبط مختلف در این طرح اشاره کرد و افزود: در هر 30 کیلومتر موفق به ایجاد یک پایگاه امدادی شده ایم که کمک رسانی در مواقع اضطراری با استقرار شبکه مخابراتی پایانه های و فراکانس های مشترک بین هلال احمر و سایر نهادها موجب هماهنگی بین بخشی و تسریع در انجام فعالیتهای مختلف گشته است.

همچنین محمد قاسمی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به شعار امسال مبنی بر راهنمایان جوانان - ایمنی و آرامش گفت: هدف ما از ایجاد 26 پست امدادی با حضور جوانان، فضاسازی در اوقات فراغت، کمک به سفر ایمن، ایجاد آرامش در مسافرین و ترویج فرهنگ نوعدوستی است.

وی اظهار داشت: در این پست ها شیفت کاری به دو صورت 12 و 24 ساعته در نظر گرفته شده است که از تعداد 26 پست امدادی پنج پست در مشهد و 19 پست در سراسر استان و در مراکز تجمع جمعیت زائر و مسافر برپا شده است.

محمد قاسمی اظهار داشت: در سال گذشته شاهد حضور 575 هزار نفری مراجعه کننده بوده ایم که پیش بینی می شود آمار در سال 88 به یک میلیون و 200 هزار نفر برسد که جهت تسریع در این امر نسبت به چاپ بروشورهای مختلف، پرچم و بنر اقدام کرده ایم و در بعضی از پستهای شاهد استقرار خیمه نماز و نمایشگاه فرهنگی و هنری هستیم.

کد مطلب 850076

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