دستگیری 70 نفر از عوامل درگیری در اندیمشک

سردار ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: روز چهارشنبه در اثر درگیری بین چند طایفه در اندیمشک یک مامور پلیس کشته و 10 مامور دیگر زخمی شدند.

برخی منابع غیر رسمی طی روزهای گذشته از درگیری میان چند طایفه و عده‌ای از اهالی اندیمشک خبر دادند. به دنبال این حادثه مامورین پلیس به محل درگیری اعزام شدند و در کمتر از یک ساعت منطقه را آرام کردند.

پیش از این رئیس پلیس خوزستان از دستگیری 112 نفر در جریان این درگیری خبر داده بود.

رئیس پلیس خوزستان افزوده بود در این درگیری، 6 نفر از افراد دو طایفه کشته و 60 نفر نیز زخمی شدند.

سردار ساجدی نیا ادامه داد: تحقیقات برای روشن شدن علت بوجود آمدن این درگیری از سوی پلیس ادامه دارد.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس برای پایان دادن به این درگیری مجبور به استفاده از ماموران پلیس ضد اغتشاش شدند.