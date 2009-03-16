گزیده روزانه اخبار سازمان تبلیغات اسلامی

- مسئول کمیته برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از تولید محتوا در ۱۵۰ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف فرهنگی ـ دینی توسط این معاونت خبر داد.

- دکتر محمد جواد شمس محقق و پژوهشگر حوزه ادیان در نشست «اهل حق، باورها و آیین‌ها» گفت: فرقه اهل حق در توحید ذاتی، صفاتی و افعالی خداوند با شیعه اختلاف دارد.



- معاون اداره کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار با خانواده اولین روحانی مستقر شهید در کشور گفت: شهادت بذری است که با بارش رحمت خداوند به بار می نشیند.



- معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: مسئله وحدت یکی از آرمان‌های بزرگ قرآن کریم است.



- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امروز وحدت به وجود آمده بین شیعه و سنی ثمره اندیشه ناب رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

- رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: رشته معارف اسلامی نباید هم‌عرض رشته‌های دیگر درسی قرار گیرد، بلکه باید مانند خون در رگ تمام دانش‌آموزان کشور جریان داشته باشد و به همه عرضه شود.

- معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در کارگاه آموزشی کارشناسان پژوهشی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌ها گفت: اجرای برنامه فرهنگی بدون پشتیبانی علمی و پژوهشی، فایده‌ای ندارد.