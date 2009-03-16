کنارگذر تربت حیدریه به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه حجت الاسلام محمد علی رضایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص روند پروژه های منطقه تربت حیدریه افزود: بیشترعملیات احداث کنارگذر تربت حیدریه به طول 19 کیلومتر به اتمام رسیده و با نصب دو پل باقی مانده بزودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

وی با اشاره به وضعیت احداث مجتمع های فولاد شرق کاوه و منطقه رخ افزود: با تلاشها و جلسات مختلف با مسئولان در آینده نزدیک شاهد پیشرفت پروژه فولاد شرق کاوه خواهیم بود.

رضایی در زمینه فولاد منطقه رخ نیز گفت: مجوز مربوطه دریافت شده، زمین اختصاص یافته و قول تامین خوراک آن نیز توسط مسئولان مربوطه اعلام شده است.

حجت الاسلام رضایی نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس افزود: با اتمام امور مربوط به احداث شهرک صنعتی شماره 2 تربت حیدریه به زودی عملیات اجرایی آن آغازخواهد شد.

وی در زمینه استقرار ادارات در شهرستان تازه تاسیس زاوه گفت: تاکنون تعدادی از ادارات در منطقه استقرار یافته و در دیدار انجام شده با معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی، ادارات باقی مانده نیز به مرور در منطقه استقرار خواهند یافت .

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در زمینه اقدامات انجام شده در جهت احداث فرودگاه شهید مدرس گفت: زمین مربوطه اختصاص یافته و مطالعات آن انجام پذیرفته است و بزودی عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.



محمدعلی رضایی اظهار داشت: دولت باید عنایت ویژه در کمک به ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های پتروشیمی که از مصوبات استانی هیئت دولت است و نیز کارخانه فولاد منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به ساخت کارخانه سیمان در منطقه زاوه توسط سرمایه‌گذاران تربتی گفت: در مقطعی عده‌ای از سرمایه‌گذاران مشهدی و قائنی در صدد ایجاد این کارخانه بودند که سرانجام تعدادی از سرمایه‌گذاران تربتی درصدد ایجاد این کارخانه برآمدند و به دلیل ایثار و تلاش بسیار این افراد به ساخت این کارخانه رسیدیم.