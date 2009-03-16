110 تیم گشت آشکار، جاده های کرمان را نظارت و کنترل می کنند

سرهنگ غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با اجرای طرح ویژه ترافیکی در ایام نوروز 110 گشت آشکار پلیس راه، همه راههای استان کرمان را تحت کنترل و نظارت خود خواهد داشت.

وی با تاکید بر برخورد شدید با عوامل حادثه ساز در جاده ها گفت: از مجموع تیمهای آشکار در کرمان 11 تیم نظارتی و 99 تیم کنترلی هستند.

سرهنگ غفوریان افزود: 80 درصد از حوادث جاده ای در کشور به دلیل سرعت غیرمجاز صورت می گیرد و در برخورد با این تخلفات هیچ گونه گذشتی نخواهیم داشت در همین راستا دوربین های کنترل سرعت در جاده های استان را تجهیز و افزایش داده ایم.

وی گفت: یکی از اقدامات اساسی برای برخورد با این تخلفات در جاده های کشور افزایش گشت های نامحسوس است که در سال جاری سعی شده است از خودروهای دولتی نیز استفاده شود.

سرهنگ غفوریان گفت: ارائه معاینه فنی به غیر از تهران برای سایر نقاط کشور ضروری نیست اما در صورتیکه خودرویی نقص فنی داشته باشد، متوقف خواهد شد.

وی گفت: بیشتر حوادث رانندگی در 30 کیلومتری ورودی شهرها روی می دهد و در همین راستا سعی شده است در این مناطق تمرکز بیشتری انجام شود.

وی گفت: اکثر تصادفات رانندگی به دلیل عدم دقت راننده روی می دهند و درهمین راستا راننده ها باید با دقت بیشتر و احتیاج بخصوص در زمینه رعایت سرعت مجاز به انجام مسافرت مبادرت ورزد.