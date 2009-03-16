به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که اجرای آن را مینو جبارزاده بر عهده داشت، با چند قطعه نمایش یک دقیقه‌ای آغاز شد و در ادامه شهرام گیل‌آبادی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو گفت: امیدوارم خداوند فضای نمایش و همبستگی میان ایل و تبار نمایش را لحظه به لحظه محکم‌تر کند.

او ادامه داد: نمایش همیشه دلبستگی‌های مردم را در اختیارشان گذاشته و بدون شک مجموعه مرکز هنرهای نمایشی رادیو تفاوت جدی در رادیو دارد، چرا که نظام ما نظام پیشکسوتی است و این نظام پیوسته راهش را ادامه می‌دهد و کسی نمی‌تواند پیوند این نظام را از بین ببرد.

گیل‌آبادی افزود: با نگاهی به گذشته شاهد اوج و فرودهای زیاد در نمایش هستیم، اما لیاقت این مجموعه بیشتر از اینهاست. پیوند و پیوستگی مجموعه مرکز هنرهای نمایشی رادیو نشان می‌دهد به خلاقیت رسیده‌ایم و می‌توانیم تجربیات را نوشتاری کرده و آنها را در کارگاه‌های بین‌المللی تدریس کنیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو ابراز امیدواری کرد فعالیت این مرکز به اندازه دیده شود. در پایان این مراسم محمد مهاجر، توران مهرزاد، شمسی فضل‌اللهی، صدرالدین شجره و خسرو فرخزادی از نمایش‌های یک دقیقه‌ای رادیو رونمایی کردند.

این مراسم با همکاری خانه شهریاران جوان برگزار شد و هنرمندانی چون پری امیرحمزه، توران مهرزاد، عذرا وکیلی، صدیقه کیانفر، مجید حمزه، جواد پیشگر، بیوک میرزایی، صادق داوری‌فر، ایوب آقاخانی، میکائیل شهرستانی و مژگان دباغی در آن حضور داشتند.