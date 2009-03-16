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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۷

باغبانی خبر داد:

کمک یک میلیارد ریالی مردم مازندران در جشن نیکوکاری

ساری - خبرگزاری مهر : مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از کمک یک میلیارد ریالی مردم مازندران در جشن نیکوکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای رفاه استان در ساری افزود: امسال در روز پنجشنبه 22 اسفند بیش از 300 پایگاه ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاهای استان و تمام رده‌های مقاومت بسیج این میزان هدایای مردمی را جمع‌آوری کردند.

وی تصریح کرد: این میزان هدایا 610 میلیون ریال به صورت نقدی و 393 میلیون ریال غیرنقدی بوده است.

باغبانی ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار استان که تاکنون موفق به مشارکت در این امر خداپسندانه نشده‌اند و در صورت عدم دسترسی به پایگا‌ه‌های ستاد احسان و نیکوکاری می‌توانند وجوه کمکی خود را در آستانه سال نو برای کمک به خانواده‌های نیازمند به شماره حساب 3314 نزد بانک صادرات شعبه میدان شهدا ساری و به نام کمیته امداد وازیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدایای نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شده جشن نیکوکاری پیش از سال جدید میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

کد مطلب 850088

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