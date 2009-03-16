کمک یک میلیارد ریالی مردم مازندران در جشن نیکوکاری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای رفاه استان در ساری افزود: امسال در روز پنجشنبه 22 اسفند بیش از 300 پایگاه ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاهای استان و تمام رده‌های مقاومت بسیج این میزان هدایای مردمی را جمع‌آوری کردند.

وی تصریح کرد: این میزان هدایا 610 میلیون ریال به صورت نقدی و 393 میلیون ریال غیرنقدی بوده است.

باغبانی ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار استان که تاکنون موفق به مشارکت در این امر خداپسندانه نشده‌اند و در صورت عدم دسترسی به پایگا‌ه‌های ستاد احسان و نیکوکاری می‌توانند وجوه کمکی خود را در آستانه سال نو برای کمک به خانواده‌های نیازمند به شماره حساب 3314 نزد بانک صادرات شعبه میدان شهدا ساری و به نام کمیته امداد وازیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدایای نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شده جشن نیکوکاری پیش از سال جدید میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.