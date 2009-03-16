پیام استاندار خراسان ‌رضوی در آستانه سفر رهبر انقلاب به مشهدالرضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام بدین شرح است:

خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که در طلیعه هر بهار، خورشید انقلاب اسلامی از شرق دیار ولایتمدار رضوی، شعاع معنوی خویش را بر پهنه این سرزمین قدسی می گستراند.

امسال نیز در آغاز سال نو، نگین انگشتری انقلاب اسلامی در حلقه عواطف و شور انقلابی مردم خواهد درخشید و هلهله مردان و زنان مومن این دیار به نشانه بیعت در فضای مشهد الرضا(ع) طنین انداز خواهد شد.

در شرایطی که مردم مظلوم اقصی نقاط گیتی با الهام از انقلاب اسلامی پنجه در پنجه استکبار نهاده و جهان بیش از هر زمان تشنه پیام ناب اسلام است واژه های رهایی بخش سکاندار انقلاب اسلامی در حرم نور باران رضوی بار دیگر به دلهای بیقرار جلا می بخشد و پنجره های بشارت و پیروزی را بر دلهای سرافرازان و آزادگان خواهد گشود.

مشهد شهر زیارت، قنوت و استجابت در نوروز 88 نیز با قلبی مالامال از عشق و ارادت میزبان رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای است. میزبانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مردم ولایتمدار این شهر فرصت مغتنمی است تا زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی همچون سالهای گذشته از سرچشمه مهر و کلام نافذ معظم له توشه راه برگیرند و رسالت انقلابی خویش را استوار و مستحکم تداوم بخشند.

بی تردید حضور انبوه مردم ولایی مشهد و خیل زائران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) در مراسم دیدار با سکاندار انقلاب اسلامی که در صحن جامع رضوی برگزار خواهد شد، این فرصت را به لحظاتی ماندگار و به یادماندنی تبدیل و سرخط تازه ای از اظهار ارادت و وفاداری به ولی امر مسلمین را در کتاب زرین انقلاب اسلامی ثبت خواهد کرد.