مهمانان نوروزی شیراز در فروردین ماه مشکل اسکان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم بازدید از کمپهای اسکان ستاد نوروزی شیراز در جمع خبرنگاران افزود: در سال جدید برای اسکان مسافران در این کلانشهر 30 سالن سرپوشیده، 15 بوستان و بیش از یک هزار کلاس درس در نقاط مختلف شهر به اسکان مسافران اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد سالنهای سرپوشیده برای اسکان مسافران نسبت به سال گذشته 11 مورد افزایش یافته ضمن اینکه دو کمپ روباز ارتش و باغ جنت نیز با افزایش 700 چادر نسبت به سال گذشته در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهد گرفت.

شهردار شیراز با اعلام اینکه علاوه بر این موارد 40 حسینیه نیز با هماهنگی سازمان اوقاف برای اسکان نوروزی پیش بینی شده، عنوان کرد: در عین حال شهروندانی که آمادگی دارند خانه های خود را برای اسکان مسافران نوروزی در اختیار ستاد تسهیلات نوروزی قرار دهند می توانند همه روزه از ساعت هشت تا 20 با سامانه 137 شهرداری شیراز تماس گرفته و اطلاعات لازم را ارائه دهند.

اعتمادی با تاکید بر اینکه شمار ستادهای نوروزی از چهار مورد در سال گذشته به 9 مورد برای امسال افزایش یافته است، افزود: تلاش می کنیم امسال نیز در زمینه اسکان میهمانان نوروزی به عنوان شهر نمونه کشور انتخاب شویم.