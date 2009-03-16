به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران صبح روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه میدان شهدای خط 4 متروی تهران با بیان مطلب بالا و با اشاره به اینکه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هنوز به دست ما نرسیده اما صحبت از حذف خطوط اکسپرس از طرح جامع می شود گفت: گفته شده طرح جامع ابلاغ شده است اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده و در عین حال نسبت به برخی از بخش‌های این مصوبه اعتراض داریم.

دکتر محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه برای تغییر در طرح جامع باید استدلال قوی و کارشناسانه باشد افزود: از روز اول بارها گفته‌ایم طرح جامع حمل و نقل و ترافیک افق آینده شهر تهران را روشن می‌کند اما به این معنا نیست که با تصویب آن از فردا مشکل ترافیک و یا مسایل مترو حل ‌شود زیرا برای تحقق این طرح به اختصاص به موقع اعتبارات نیازمندیم.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا حذف بخشی از طرح جامع در قالب حمل و نقل ریلی، اختلال در کل طرح ایجاد نمی‌کند بیان کرد: شهرداری تهران هر نوع نظر تغییری را به شرطی که هر تغییر پیوست کارشناسی داشته باشد می‌پذیرد. حذف یک دفعه خطوط سریع السیر مترو از طرح جامع، کل خطوط پیش‌بینی شده را با مشکل مواجه می‌ کند.

قالیباف تصریح کرد: سوال ما این است که اگر دولت اعتقادی به این خطوط سریع السیر ندارد چرا راه اندازی خط تهران ـ ورامین توسط شرکت راه‌آهن را قول داده است و در این میان چه طور می توان خطوط اکسپرس به سایر شهرهای اقماری از جمله پاکدشت، پردیس و ... را نادیده گرفت و آن را از طرح جامع حذف کرد.

وی درباره اینکه آیا در جلسات متعدد مشترک با دولت و شورای عالی ترافیک در مورد تبعات حذف این خطوط سریع‌السیر و اهمیت آن صحبتی نشده بود که حال این اختلاف پیش آمده است گفت: این مباحث مطرح شده بود اما در جلسه نهایی که خودشان تصمیم‌ گرفته و طرح را ابلاغ کردند نماینده‌ای از شورا و شهرداری تهران در آن حاضر نبود. ظاهرا این تصمیم در جلسه آخر گرفته شده و در جلسه خاصی راجع به خطوط اکسپرس صحبتی نشد. به نظر می‌رسد منظورشان این بوده که این خطوط را شرکت راه‌آهن انجام دهد که از نظر ما ایرادی ندارد اما باید در قالب طرح باشد.

به گفته شهردار تهران متروی تهران در حال حاضر از نظر طول، بیستمین متروی دنیاست و سال آینده یک رتبه ارتقا می‌ یابد.