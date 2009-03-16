سرعت GPRS در سال آینده 4 برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید صدوقی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر، ظرفیت پیامک در شبکه تلفن همراه به حدود 30 میلیون نفر رسیده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار جایگاه شرکت ارتباطات سیار در سطح منطقه را مورد اشاره قرار داد و افزود: در میان 148 اپراتور فعال در سطح منطقه خاور میانه ، رتبه شرکت ارتباطات سیار ، از نظر تعداد مشترکان دوم و از نظر سیم کارت های دائمی مقام نخست را دارد.

وی تأکید کرد : از نظر تعداد مشترکان ارتباطات سیار در میان 700 اپراتور فعال دنیا ، رتبه 28 را به خود اختصاص داده است.

صدوقی با اشاره به تعداد مشترکان همراه اول ، اظهار داشت: مشترکان همراه اول به بیش از 31 میلیون نفر رسیده که در سال جاری بیش از هفت میلیون سیم کارت به متقاضیان ارائه شده است.

صدوقی با اشاره به روند توسعه شبکه همراه اول توسط پیمانکاران عمومی (GC) گفت : از میان چهار هزار و773 سایت که در راستای توسعه فاز سوم شبکه باید توسط این پیمانکاران راه اندازی می شد، حدود چهار هزار و 106 سایت راه اندازی شده است و به طور کلی می توان گفت ، 86 درصد از قرارداد GC ها به اتمام رسیده است.

وی به توسعه پوشش جاده های اصلی کشور اشاره کرد و گفت : تا پایان تیرماه صددرصد جاده های کشور تحت پوشش کامل شبکه همراه اول قرار خواهند گرفت و در این خصوص 1111 سایت BTS در دست راه اندازی داریم و یک تا سه سایت نیز برای توسعه پوشش تکرار کننده های جاده ای در نظر گرفته ایم.

صدوقی با بیان اینکه بخش عمده ای از توسعه پوشش سایت های پرظرفیت تهران طی سه ماه آینده محقق خواهند شد، اظهار داشت : صد در صد شهرهای کشور و 37 هزار کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی تحت پوشش شبکه همراه اول قرار دارد و مراکزSMS همراه اول نیز برای 30 میلیون مشترک ظرفیت سازی شده است.

وی شمار مشترکان همراه اول را 31 میلیون و310 هزار نفر عنوان کرد که از این تعداد 5/16 میلیون نفر مشترک سیمکارت دائمی و 14 میلیون و700هزار نفر مشترک سیمکارت اعتباری هستند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه این شرکت با 238 اپراتور در 105 کشور جهان ارتباط رومینگ دارد ، یاد آور شد : درصد میزان موفقیت مکالمه از 85 درصد در اردیبهشت ماه به 88 درصد در حال حاضر رسیده است.

صدوقی مشکلات اخیر اختلال در شبکه همراه اول را مربوط به تداخل فرستنده های غیرمجاز در باند 1800 عنوان کرد وگفت: با بروز این معضل 50 درصد کانال های باند 1800 و 10 تا 9 درصد مراکز BSC دچار اختلال شد که این مشکل در روز 19 اسفندماه برطرف گردید.

به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درصد قطع مکالمات در این شبکه از 75/2 به 4/2 درصد رسیده و امید می رود در سال آینده این میزان به کمتر از دو درصد برسد.

صدوقی ادامه داد: جایگاه همراه اول در منطقه از نظر تعداد مشترکین دایمی اول و از نظر مشترکین اعتباری دوم است و این در حالیست که همراه اول از نظر تعداد مشترکین دایمی در دنیا رتبه دوم و از نظر کل مشترکین رتبه بیست و هشتم را داراست.

وی بیان اینکه ارایه سرویس های GPRS و MMS در حال حاضر در 28 مرکز استان ممکن شده است، افزود: تا پایان سال جاری کل کشور تحت پوشش GPRS و MMS همراه اول قرار خواهند گرفت و سرعت سرویس gprs با ارتقا به نسل بعد چهار برابر می‌شود.

به گفته صدوقی ، رومینگ همراه اول با شماره بی سیم روستایی در شش استان و بیش از 9 هزار روستای کشور دایر است و این شرکت قصد دارد این میزان را به 15 هزار روستا برساند.

وی با تأکید بر اینکه طراحی شبکه برای 38 میلیون مشترک در حال انجام است، خاطرنشان کرد ، همراه اول با کمترین تبعات منفی در حال توسعه شبکه تهران است و امید می رود این نوسازی تا پایان فروردین به طور کامل انجام شود.