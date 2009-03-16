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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

فروشندگان مواد محترقه از معابر شمال تهران جمع آوری شدند

فروشندگان مواد محترقه از معابر شمال تهران جمع آوری شدند

به منظور ایجاد آرامش، سلامت و امنیت برای شهروندان فروشندگان مواد محترقه از سطح معابر شمال تهران جمع آوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه یک اعلام کرد: از 15 اسفند ماه همزمان با شروع طرح استقبال از بهار عملیات پاکسازی معابر از بساط گستران، متکدیان و فروشندگان مواد محترقه و دیگر سد معبر کنندگان در محورهای اصلی مانند خیابانهای ولیعصر(عج) ، شریعتی ، شهید باهنر و ... آغاز شد.

هر ساله در ایام پایانی سال برخی افراد سودجو، اقدام به فروش مواد منفجره و فاقد استانداردهای لازم در معابر شهری می کنند که امسال نیز با حضور نیروهای سد معبر شهرداری منطقه یک و سر کلانتری شمیرانات با گشتهای ویژه به طور فعال نسبت به کنترل و جمع آوری آنها اقدام شد.

تا کنون بیش از 50 فروشنده مواد محترقه و 10 متکدی جمع آوری و به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند و بازدیدها به طور مرتب از سطح منطقه انجام می شود.

کد مطلب 850103

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