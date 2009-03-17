  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۵

محمد رئوفی نژاد:

بانکهای زنجان بهترین عملکرد را در طرحهای بنگاههای زودبازده داشته اند

بانکهای زنجان بهترین عملکرد را در طرحهای بنگاههای زودبازده داشته اند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده، سیستم بانکی استان زنجان، امسال بهترین عملکرد را در زمینه ارائه تسهیلات به طرحهای زودبازده داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر روز دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با بیان اینکه عملکرد بانکهای عامل استان زنجان طی سال جاری رضایت بخش بوده است، افزود: میزان تسهیلات اختصاص یافته به طرحهای بنگاههای زودبازده امسال این استان بالغ بر یک هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به ناهماهنگی در شکل و شیوه اقدام و عملکرد بانک ها ی استان زنجان ادامه داد: باید نسبت به پیشگیری از اعمال سلیقه در بانکها به ویژه بانکهای عامل اقدام شود.

رئوفی نژاد افزود: برای جلوگیری از اعمال سلیقه ها در سال 88 باید دستورالعمل و آئین نامه مربوطه تنظیم و به کلیه بانکهای استان ابلاغ شود. 

استاندار زنجان در ادامه با تقدیر از خدمات، جدیت، همکاری و همراهی کلیه  بانکهای استان زنجان در پرداخت تسهیلات بخش اشتغال و مسکن، لوح بانکهای برتر استان را به مدیران بانکهای ملی، تجارت و صادرات تقدیم کرد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان زنجان گفت: استان زنجان در زمینه موفقیت طرحهای بنگاههای اقتصادی، جزو سه استان برتر کشور است.

فضایل مقدسی  افزود: طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک مرکزی 99 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها به طرح‌های زودبازده در استان زنجان پرداخت کرده‌اند در راستای اجرای طرح هزینه شده‌ است.

وی یادآورشد: استان زنجان سومین استان از نظر عملکرد در زمینه معرفی طرح‌ها به بانک‌ها و هزینه اعتبارات اختصاص یافته شناخته شده و فقط یک درصد اعتبارات اعطایی انحراف داشته است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان، میزان اعتبار تخصیصی بنگاههای زودبازده اقتصادی استان در سال جاری را بالغ بر یک هزار و 194 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان 15درصد به بخش خدمات،  59.5 درصد به بخش صنعت  و پنج درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

مقدسی طرحهای عقد قرارداد شده امسال استان زنجان در بخشهای خدمات، صنعتی و کشاورزی را به ترتیب هشت درصد، 78درصد و 13درصد عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده به این بخشها به ترتیب شش درصد، 85 درصد و 9 درصد بوده است.

کد مطلب 850104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها