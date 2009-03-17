بانکهای زنجان بهترین عملکرد را در طرحهای بنگاههای زودبازده داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر روز دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با بیان اینکه عملکرد بانکهای عامل استان زنجان طی سال جاری رضایت بخش بوده است، افزود: میزان تسهیلات اختصاص یافته به طرحهای بنگاههای زودبازده امسال این استان بالغ بر یک هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به ناهماهنگی در شکل و شیوه اقدام و عملکرد بانک ها ی استان زنجان ادامه داد: باید نسبت به پیشگیری از اعمال سلیقه در بانکها به ویژه بانکهای عامل اقدام شود.

رئوفی نژاد افزود: برای جلوگیری از اعمال سلیقه ها در سال 88 باید دستورالعمل و آئین نامه مربوطه تنظیم و به کلیه بانکهای استان ابلاغ شود.

استاندار زنجان در ادامه با تقدیر از خدمات، جدیت، همکاری و همراهی کلیه بانکهای استان زنجان در پرداخت تسهیلات بخش اشتغال و مسکن، لوح بانکهای برتر استان را به مدیران بانکهای ملی، تجارت و صادرات تقدیم کرد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان زنجان گفت: استان زنجان در زمینه موفقیت طرحهای بنگاههای اقتصادی، جزو سه استان برتر کشور است.

فضایل مقدسی افزود: طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک مرکزی 99 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها به طرح‌های زودبازده در استان زنجان پرداخت کرده‌اند در راستای اجرای طرح هزینه شده‌ است.

وی یادآورشد: استان زنجان سومین استان از نظر عملکرد در زمینه معرفی طرح‌ها به بانک‌ها و هزینه اعتبارات اختصاص یافته شناخته شده و فقط یک درصد اعتبارات اعطایی انحراف داشته است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان، میزان اعتبار تخصیصی بنگاههای زودبازده اقتصادی استان در سال جاری را بالغ بر یک هزار و 194 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان 15درصد به بخش خدمات، 59.5 درصد به بخش صنعت و پنج درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

مقدسی طرحهای عقد قرارداد شده امسال استان زنجان در بخشهای خدمات، صنعتی و کشاورزی را به ترتیب هشت درصد، 78درصد و 13درصد عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده به این بخشها به ترتیب شش درصد، 85 درصد و 9 درصد بوده است.