محمدرضا یوسفی نویسنده و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر برترین آثار ادبی سال 87 را به شرح زیر اعلام کرد:

طنز: کتاب "قصه‌های تلفنی" اثر نویسنده ایتالیایی جیانی براری به دلیل روایت زیبا و نگاه فانتزی مناسبی که دارد.

روانشناسی: "برای چندمین بار انسان و سمبل‌هایش" اثر یونگ و "ادبیات و روانکاوی" اثر حوری یاوری که از منظر ادبیات به روانشناسی نگاه کرده بود.

کودک و نوجوان: "یکی بود یکی نبود" اثر خانم کشاورز و قصه‌های کودک برای اقوام گوناگون ایران نظیر قصه‌های لر و کرد.

پژوهش: "آشنایی با مکتبهای ادبی" اثر دکتر ثروت و "ریشه رمانتیسم" اثر آیزیا برلین ترجمه عبدالله کوثری. همچنین کتابهای "سیاوشوون"، "حماسه ملی ایران"، "زناشویی در شاهنامه"، "اسطوره زال" و "میترائیسم" از دیگر آثار شاخص این حوزه بودند.

ادبیات مذهبی: کتاب "تفسیر قصه یونس" اثر دکتر جلال ستاری.