  1. هنر
  2. سایر
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

برترین آثار ادبی سال 87-(11)

یوسفی "قصه‌های تلفنی" و " اسطوره زال" را برگزید

یوسفی "قصه‌های تلفنی" و " اسطوره زال" را برگزید

یوسفی کتاب "قصه‌های تلفنی" نوشته جیانی براری، "یکی بود یکی نبود"، "زناشویی در شاهنامه" و" اسطوره زال" را برترین کتابهای ادبی سال جاری دانست.

محمدرضا یوسفی نویسنده و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر برترین آثار ادبی سال 87 را به شرح زیر اعلام کرد:

طنز: کتاب "قصه‌های تلفنی" اثر نویسنده ایتالیایی جیانی براری به دلیل روایت زیبا و نگاه فانتزی مناسبی که دارد.

روانشناسی: "برای چندمین بار انسان و سمبل‌هایش" اثر یونگ و "ادبیات و روانکاوی" اثر حوری یاوری که از منظر ادبیات به روانشناسی نگاه کرده بود.

کودک و نوجوان: "یکی بود یکی نبود" اثر خانم کشاورز و قصه‌های کودک برای اقوام گوناگون ایران نظیر قصه‌های لر و کرد.

پژوهش: "آشنایی با مکتبهای ادبی" اثر دکتر ثروت و "ریشه رمانتیسم" اثر آیزیا برلین ترجمه عبدالله کوثری. همچنین کتابهای "سیاوشوون"، "حماسه ملی ایران"، "زناشویی در شاهنامه"، "اسطوره زال" و "میترائیسم" از دیگر آثار شاخص این حوزه بودند.

ادبیات مذهبی: کتاب "تفسیر قصه یونس" اثر دکتر جلال ستاری.

کد مطلب 850105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها