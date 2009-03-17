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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۷

فرماندار بم:

ارگ قدیم بم برای بازدید میهمانان نوروزی مهیا شده است

ارگ قدیم بم برای بازدید میهمانان نوروزی مهیا شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مجید اعتمادی با اشاره اینکه ارگ قدیم بم یکی از مراکز مهم جذب گردشگر در کشور محسوب می شود گفت: با توجه به بازسازی برخی از قسمتهای این عرصه تاریخی ارگ قدیم بم برای بازدید علاقمندان آماده است.

مجید اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ارگ بم همیشه به عنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور به شمار می رفته و با وجود تخریب این ارگ در زمین لرزه بم همچنان مورد توجه جدی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به برپایی مراسم های سنتی در مجاورت ارگ بم در ایام نوروز عنوان کرد: سربازخانه ارگ قدیم بم به صورت کامل بازسازی شده است اما بازسازی همه ارگ به سالها زمان و هزینه هنگفت نیاز دارد.

وی گفت: در راستای ارائه تسهیلات به مسافران نوروزی در شهرستان بم ستاد تسهیلات نوروزی فعال شده است و هم اکنون سه هتل، اداره تربیت بدنی شهرستان و 20 مدرسه برای اسکان مهیمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

اعتمادی خاطر نشان کرد: با هماهنگی با نیروی انتظامی دو پارک نیز برای اسکان میهمانان تجهیز شده است.

وی گفت: در شهرها و بخشهای مختلف استان نیز به دلیل وجود جاذبه های گردشگری هماهنگی لازم صورت گرفته است و علاقمندان می توانند با آسودگی از کمپ کویری بم، تپه های شنی و مناطق تاریخی فرج و همچنین سد نساء بازدید کنند.

کد مطلب 850107

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