ارگ قدیم بم برای بازدید میهمانان نوروزی مهیا شده است

مجید اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ارگ بم همیشه به عنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور به شمار می رفته و با وجود تخریب این ارگ در زمین لرزه بم همچنان مورد توجه جدی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به برپایی مراسم های سنتی در مجاورت ارگ بم در ایام نوروز عنوان کرد: سربازخانه ارگ قدیم بم به صورت کامل بازسازی شده است اما بازسازی همه ارگ به سالها زمان و هزینه هنگفت نیاز دارد.

وی گفت: در راستای ارائه تسهیلات به مسافران نوروزی در شهرستان بم ستاد تسهیلات نوروزی فعال شده است و هم اکنون سه هتل، اداره تربیت بدنی شهرستان و 20 مدرسه برای اسکان مهیمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

اعتمادی خاطر نشان کرد: با هماهنگی با نیروی انتظامی دو پارک نیز برای اسکان میهمانان تجهیز شده است.

وی گفت: در شهرها و بخشهای مختلف استان نیز به دلیل وجود جاذبه های گردشگری هماهنگی لازم صورت گرفته است و علاقمندان می توانند با آسودگی از کمپ کویری بم، تپه های شنی و مناطق تاریخی فرج و همچنین سد نساء بازدید کنند.

