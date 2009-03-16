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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

سازمان هواشناسی طی 24 ساعت آینده برای استان تهران آسمانی نیمه ابری در ارتفاعات ابری با احتمال بارش و به تدریج کاهش ابر و وزش باد پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی بیانگر تقویت زبانه ای پرفشار روی نوار شمالی کشور است که با گذر متناوب امواج تراز میانی جو همراهی می کند و از این رو وزش باد و بارش باران و رعد و برق در شمال غرب، سواحل شمالی و به تدریج شمال شرق کشور پیش بینی می شود و بارش در ارتفاعات شمال غرب کشور به صورت برف خواهد بود.

همچنین از روز سه شنبه از شدت بارش روی نوار شمالی کشور کاسته شده و این موج اوایل وقت روز چهارشنبه از شمال شرق کشور خارج می شود.

در جنوب و بخشهای جنوب شرقی کشور نیز در سه روز آینده رشد ابر و بارش پراکنده به ویژه همراه با رعد و برق پیش بینی می شود و در جنوب غرب و غرب کشور نیز در 24 ساعت آینده گرد و غبار ادامه خواهد یافت.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 20 و 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

کد مطلب 850108

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