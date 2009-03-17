شهروندان غرب استان تهران دو میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ارزش دقیق این میزان کمک، 1/2 میلیارد ریال بوده و در قالب موارد نقدی و غیرنقدی هدیه شده است.

وی ادامه داد: ارزش کمکهای نقدی شهروندان غرب استان تهران 900 میلیون ریال بوده و ارزش کمکهای غیرنقدی این شهروندان نیز 2/1 میلیارد ریال برآورد شده است.

این مسئول عنوان داشت: جشن نیکوکاری در کشور با مشارکت صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج برگزار شده و در زمینه آن بیش از 300 پایگاه دریافت هدیه های مردمی اعم از پایگاه ثابت و سیار در غرب استان تهران برپا بوده است.

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران افزود: بخش عمده کمکهای غیرنقدی شهروندان غرب استان تهران به ترتیب به انواع پوشاک و ارزاق خوراکی از قبیل برنج، روغن، آجیل شب عید و ... اختصاص داشته است.

عروجی در خصوص هدیه های مربوط به انواع پوشاک گفت: شهروندان غرب استان با توجه به نزدیک بودن ایام عید، ضرورت تهیه پوشاک برای نیازمندان را به خوبی تشخیص داده و بخشی از هدیه ها را بر این اساس تهیه کرده اند که از این نظر از آنها سپاسگزار هستیم.

تعدادی از صندوقهای دریافت کمکهای مردمی تا شب عید همچنان در غرب استان تهران برپا است و شهروندان در صورت تمایل می توانند کمکهای خود را به این صندوقها بدهند.

وی خاطرنشان کرد: ظرف هفته جاری، همه کمکهای نقدی و نقدی شهروندان غرب استان تهران به دست نیازمندان خواهد رسید.