227 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در خرسان جنوبی جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا نورس بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد: از این تعداد 33 نفر در جاده های درون شهری، 169 نفر جاده های برون شهری، 24 نفر در جاده های روستایی و یک نفر در محل نامعلوم جان باختند.

وی با بیان اینکه بر این اساس فروردین امسال 20 نفر، اردیبهشت 9 نفر، خرداد 13 نفر، تیر 25 نفر، مرداد 35 نفر، شهریور 26 نفر، مهر 30 نفر، آبان 20نفر، آذر15نفر، دی 15نفر وبهمن ماه 19نفربراثر حوادث رانندگی در استان فوت کرده اند، افزود: بیشترین میزان این تلفات در مرداد ماه وکمترین آن در اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.

به گفته وی همچنین آمارتصادفات 11 ماهه سال جاری حاکی است، از بین 227 نفر متوفی ناشی از تصادفات، 54 نفر زن و173 نفر مرد بوده اند که بر این اساس میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی در مردان بیش از سه برابر زنان است.

وی همچنین تعداد مصدومین ناشی از تصادفات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان در 11 ماهه گذشته یک هزار و 622 نفر بوده است که از این تعداد 418 نفر زن و 1204 نفر مرد بوده اند.

نورس ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تعداد تلفات ناشی از تصادفات در 11ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی همچنین تعداد مصدومین ناشی از تصادفات نیز در 11 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشایه سال قبل 10.1 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ارتقای سطح فرهنگ ترافیک جامعه، تلاش و کوشش دستگاه های ذیربط جهت افزایش ایمنی جاده ها، گذرگاه ها وخیابان ها، رعایت صحیح قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم واستفاده جدی از تجهیزات ایمنی در حین رانندگی را جمله عوامل کاهش تصادفات جاده ای و به حداقل رساندن تعداد تلقات ومجروحین ناشی از آن برشمرد.