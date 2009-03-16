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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۲

در تمرین امروز آبی پوشان؛

اعتراض هواداران استقلال به مجتبی جباری / از استقلال برو !

اعتراض هواداران استقلال به مجتبی جباری / از استقلال برو !

هواداران تیم فوتبال استقلال تهران در تمرین امروز این تیم نسبت به برخوردهای اخیر مجتبی جباری اعتراض کرده و خواهان جدایی این بازیکن از جمع آبی پوشان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری در جریان دیدار الاتحاد عربستان - استقلال  در زمان تعویض با آرش برهانی حرکت اعتراض آمیزی انجام داد که واکنش مسئولان و مربیان تیم استقلال را به دنبال داشته است.

این بازیکن با تاکید کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران از حضور در تمرین آبی پوشان منع شده است تا کمیته انضباطی باشگاه به موارد تخلف او رسیدگی کند.

با این وجود در تمرین امروز استقلال هواداران این تیم با سردادن شعارهایی خواهان جدایی جباری از این تیم شدند و آرش برهانی را از نظر فنی بالاتر از وی خواندند.

با این شرایط بعید به نظر می رسد که مجتبی جباری در دیدار استقلال ایران - الجزیره امارات حضور یابد.

کد مطلب 850112

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