دیدار رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در دیدار با رئیس دیوان عالی کره جنوبی با اشاره به اینکه هدف سفر توسعه روابط حقوقی و قضایی است گفت: روابط خوبی بر دو کشور حاکم است ولی باید از ظرفیتها بیشتر استفاده شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه به توسعه قضایی بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاست مهم در کشور ما عدالت قضایی است که اجرایی شده است.

وی در ادامه تشکیل ساختارهای جدید در دستگاه قضایی را مهم دانست.

کی یانگ هون رئیس دیوان عالی کره جنوبی نیز گفت: ما در استفاده و تبادل تجربیات با شما خیلی مشتاقیم و تا حالا فکر می کردیم دستگاه قضایی ما نمونه است ولی حالا دیدیم رقیب بزرگتری داریم.

رئیس قوه قضائیه کشورمان سپس با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد و دفتر یادبود ریاست جمهوری کره را امضا کرد.