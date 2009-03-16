  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

دیدار رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی کره جنوبی

دیدار رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی کره جنوبی

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح روز دوشنبه با استقبال رسمی رئیس دیوان عالی کره جنوبی و وزیر دادگستری وارد سئول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در دیدار با رئیس دیوان عالی کره جنوبی با اشاره به اینکه هدف سفر توسعه روابط حقوقی و قضایی است گفت: روابط خوبی بر دو کشور حاکم است ولی باید از ظرفیتها بیشتر استفاده شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه به توسعه قضایی بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاست مهم در کشور ما عدالت قضایی است که اجرایی شده است.

وی در ادامه تشکیل ساختارهای جدید در دستگاه قضایی را مهم دانست.

کی یانگ هون رئیس دیوان عالی کره جنوبی نیز گفت: ما در استفاده و تبادل تجربیات با شما خیلی مشتاقیم و تا حالا فکر می کردیم دستگاه قضایی ما نمونه است ولی حالا دیدیم رقیب بزرگتری داریم.

رئیس قوه قضائیه کشورمان سپس با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد و دفتر یادبود ریاست جمهوری کره را امضا کرد.

کد مطلب 850118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها