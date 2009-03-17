317 هزار عدد مواد محترقه در استان تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: تاکنون با کشف این میزان مواد محترقه 42 نفر دستگیر شده اند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون 17 تن مواد مخدر در سطح استان تهران کشف شده است که در نهایت منجر به انحلال 69 باند قاچاق مواد و ضبط 230 دستگاه خودروی سبک و سنگین شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در سال جاری دو میلیون و 320 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که بیشتر آن مربوط به گازوئیل بوده است.

سردار اکبرشاهی ادامه داد: جرائم مسلحانه از ابتدای سال تاکنون هفت فقره در استان تهران انجام شده است که 86 درصد آن کشف شده و بیش از 82 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی یادآور شد: امسال نسبت به سال گذشته در بحث سرقت از بانک 100 درصد کاهش داشته ایم.