  1. استانها
  2. تهران
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

317 هزار عدد مواد محترقه در استان تهران کشف شد

317 هزار عدد مواد محترقه در استان تهران کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان تهران گفت: به منظور جلوگیری از ایجاد خطر در مراسم چهارشنبه آخر سال 317 هزار عدد مواد محترقه و 60 کیلوگرم مواد اولیه ساخت ترقه های دستی کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: تاکنون با کشف این میزان مواد محترقه 42 نفر دستگیر شده اند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون 17 تن مواد مخدر در سطح استان تهران کشف شده است که در نهایت منجر به انحلال 69 باند قاچاق مواد و ضبط 230 دستگاه خودروی سبک و سنگین شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در سال جاری دو میلیون و 320 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که بیشتر آن مربوط به گازوئیل بوده است.

سردار اکبرشاهی ادامه داد: جرائم مسلحانه از ابتدای سال تاکنون هفت فقره در استان تهران انجام شده است که 86 درصد آن کشف شده و بیش از 82 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی یادآور شد: امسال نسبت به سال گذشته در بحث سرقت از بانک 100 درصد کاهش داشته ایم.

کد مطلب 850121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها