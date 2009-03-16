تذکر ناظران AFC به باشگاه سپاهان / بازدید از امکانات سه باشگاه ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، منعم فخوری ناظر اردنی AFC ضمن بازدید از محل تمرین و امکانات باشگاه استقلال از همکاری خوب مسئولان این باشگاه در میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و دیدار مقابل الجزیره امارات ابراز رضایت کرد.

همچنین سوزوکی نماینده ژاپنی کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا امروز از امکانات ورزشگاه فولاد شهر اصفهان بازدید کرد و نسبت به نداشتن زمین تمرین تیم سپاهان به این باشگاه تذکر داد.

براین اساس با توجه به نبود زمین تمرین مناسب از سوی تیم سپاهان این باشگاه متعهد شد زمین اصلی تیم سپاهان 72 ساعت قبل از هر مسابقه در اختیار تیم میهمان قرار بگیرد.

سوزوکی همچنین امروز به اتفاق کمرالدین دیگر ناظر AFC با سفر به شهر قم از امکانات ورزشگاه یادگار امام بازدید کردند تا قبل از دیدار صبا و الاهلی امارات در جریان آخرین وضعیت میزبانی تیم صباباتری قرار بگیرند.

نمایندگان AFC پیش از نخستین دیدار های خانگی تیم های حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نظارت ویژه ای بر ورزشگاهها و محل تمرینات تیم های میزبان دارند.

براساس هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه صبای ایران و الاهلی امارات از گروه A و روز چهارشنبه 28 اسفند استقلال ایران با الجزیره امارات از گروه C و صبای ایران و پاختاکور ازبکستان از گروه A در ایران میزبان حریفان خود خواهند بود.