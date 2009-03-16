  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

لیگ قهرمانان آسیا/

تذکر ناظران AFC به باشگاه سپاهان / بازدید از امکانات سه باشگاه ایرانی

تذکر ناظران AFC به باشگاه سپاهان / بازدید از امکانات سه باشگاه ایرانی

ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از امکانات باشگاههای استقلال، سپاهان و صبای قم بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، منعم فخوری ناظر اردنی AFC ضمن بازدید از محل تمرین و امکانات باشگاه استقلال از همکاری خوب مسئولان این باشگاه در میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و دیدار مقابل الجزیره امارات ابراز رضایت کرد.

همچنین سوزوکی نماینده ژاپنی کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا امروز از امکانات ورزشگاه فولاد شهر اصفهان بازدید کرد و نسبت به نداشتن زمین تمرین تیم سپاهان به این باشگاه تذکر داد.

براین اساس با توجه به نبود زمین تمرین مناسب از سوی تیم سپاهان این باشگاه متعهد شد زمین اصلی تیم سپاهان 72 ساعت قبل از هر مسابقه در اختیار تیم میهمان قرار بگیرد.  

سوزوکی همچنین امروز به اتفاق کمرالدین دیگر ناظر AFC با سفر به شهر قم از امکانات ورزشگاه یادگار امام بازدید کردند تا قبل از دیدار صبا و الاهلی امارات در جریان آخرین وضعیت میزبانی تیم صباباتری قرار بگیرند.

نمایندگان AFC پیش از نخستین دیدار های خانگی تیم های حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نظارت ویژه ای بر ورزشگاهها و محل تمرینات تیم های میزبان دارند.

براساس هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه صبای ایران و الاهلی امارات از گروه A  و روز چهارشنبه 28 اسفند استقلال ایران با الجزیره امارات از گروه C  و صبای ایران و پاختاکور ازبکستان از گروه A در ایران میزبان حریفان خود خواهند بود.

کد مطلب 850122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها