مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات بودجه 88 را برطرف کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دوشنبه مجلس، ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه 88 کل کشور را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش در لایحه بودجه در بند هفت جزء الف و بند الحاقی 56 عبارت شرکت ملی نفت ایران آمده بود که شورای نگهبان به آن ایراد عبارتی گرفته بود بنابراین نمایندگان این ایراد را اصلاح کردند.

بنابراین اصلاح، مقرر شد به منظور افزایش بهره‌ وری از منابع آب و تسریع دراجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون دلار ازمحل شش درصد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به این منظور اختصاص یابد تا به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریور سال 1388 در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود.

همچنین بر اساس بند الحاقی 56 به وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد که ازمحل منابع داخلی خود و از درآمدهای ناشی از تولید زود هنگام همان میادین، سرمایه‌گذاری لازم را برای توسعه همان میادین تامین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند 9 لایحه بودجه را که مورد ایراد شورای نگهبان بود اصلاح کردند زیرا انتخاب 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون‌ها، از سوی شورای نگهبان مغایر اصل نظارتی مجلس شناخته شده بود.

شورای نگهبان درخصوص این مورد عنوان کرده بود که از این جهت که وظایف تعیین شده برای کمیته ماهیت اجرایی دارد، حضور نمایندگان مشخص شده مغایر اصل 57 و 6 قانون اساسی شناخته شده است.

بنا بر این نمایندگان مجلس مقرر کردند که کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای و تحقق احکام فوق رسیدگی و 4 نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات ، ‌بهداشت ودرمان و فرهنگی مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور پیدا کنند.

همچنین مقرر شد گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان جلسه امروز ضمن تبریک سال نو اولین جلسه مجلس را یکشنبه 16 فروردین اعلام کرد.