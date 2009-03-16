تحقیقات در زمینه آب کشاورزی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امینی رنجبر در جلسه مشترک با مدیران معاونت آب و خاک و صنایع با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب تحقیقات صورت گرفته در موسسه خاک و آب در زمینه خاک کشاورزی است، اظهار داشت: این میزان باید متعادل شود و تحقیقات در زمینه آب کشاورزی از 20 درصد کنونی به 50 درصد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه ارتباط بخش تحقیقات با بخش اجرا در دستگاه های دولتی باید افزایش یابد، افزود: باید کمیته مشترکی بین موسسه خاک و آب که بخشی تحقیقاتی بوده و معاونت آب و خاک و صنایع که دستگاه اجرایی است تشکیل و در پی آن کارگروه های تخصصی در زمینه گسترش تحقیقات با موضوع آب کشاورزی ایجاد شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در ارتباط تحقیق و اجرا باید در سطح استانهای کشور نیز گسترش یابد، خاطرنشان کرد: باید سازمان کاری مناسب به وجود آید تا بتوانیم مدیریت آب را به خوبی سامان بخشیم.

امینی رنجبر با اشاره به اینکه بیشترین ضایعات در آب مربوطه به بخش کشاورزی می شود، بیان داشت: در این بخش فضا برای انجام کارهای "مدیریت تلفیقی" بسیار زیاد است.

رئیس موسسه خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی اقدامات ترویجی، فرهنگی و مشارکتی در موضوع آب کشاورزی را بسیار تاثیرگذار دانست.

همچنین در این جلسه معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش تحقیقات در پیشبرد کشاورزی کشور عنوان کرد: موسسات تحقیقاتی کشور باید به کمک دستگاه های اجرایی بشتابند و اثرگذار باشند.

فرید اجلالی افزود: چنانکه زمینه حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در دستگاه های اجرایی فراهم شود به نفع دولت است علاوه بر اینکه دستگاه های اجرایی از وجود محققان استفاده خواهند برد، پژوهشگران نیز در اجرا می توانند یافته های خود را عملی کرده و به تنگناهای موجود بیشتر پی ببرند.