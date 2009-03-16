تدوین دستورالعمل اجرایی حضور پزشکان قانونی در صحنه جرم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر نازپرورگفت: در بررسی صحنه جرم ارگانهای مختلف مانند پزشکان قانونی، قضات، آگاهی، سیستم قضایی، تشخیص هویت و آتش نشانی درگیر هستند و هر یک وظایف خاصی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته پزشکی قانونی و بررسی صحنه جرم افزود: این کمیته با هدف آماده کردن شرح وظایف مشخص برای پزشکان قانونی در بررسی صحنه جرم تشکیل شده است تا با اجرای آن حضور پزشک در صحنه جرم مثمر ثمر واقع شود.

نازپرور خاطرنشان کرد: متخصصان، پزشکان قانونی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، کارشناسان آتش نشانی و عضو این کمیته هستند که در جلسات مستمر مباحث گوناگون را بررسی می کنند.

عضو کمیته پزشکی قانونی و بررسی صحنه جرم یادآور شد: باید دستورالعمل اجرایی برای چگونگی حضور پزشک قانونی در صحنه جرم تدوین شود تا بررسی صحنه جرم با وحدت رویه و بر مبنای علمی صورت گیرد.

وی با تاکید بر بررسی مقالات ارسالی بررسی صحنه جرم در کمیته پزشکی قانونی و بررسی صحنه جرم گفت: این کمیته تا کنون بیش از هفت جلسه کاری برگزار کرده است که در این جلسات مقالات ارسالی بررسی و برای ارائه به شکل سخنرانی و یا پوستر انتخاب می شوند.