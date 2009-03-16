به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، تعداد پروژه‌های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از 90 پروژه در سال 84 به 185 پروژه در سال 87 افزایش یافته که بیشترین رشد مربوط به پروژه‌های مهندسی ژنتیک و گیاهان تراریخته است.

دستیابی به فن‌آوری تولید سیب‌زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب‌زمینی و انتقال دانش فنی به منظور تولید تجاری ریز غده سالم، یکنواخت و عاری از بیماری سیب‌زمینی به روش کشت بافت از اقدام‌های این پژوهشکده طی سه سال اخیر است.

دستیابی به دانش فنی تولید تجاری پایه‌های سیب مالینگ به روش کشت بافت و انتقال آن به بخش خصوصی از دیگر دستاوردهای مهم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی است به طوری که با اجرای آن ظرف چند سال آینده امکان بازسازی تمام نهالستان‌های سیب برای افزایش تولید 100 درصد محصول فراهم خواهد شد.

پژوهشکده بیوتکنولوژی طی مدت یاد شده موفق به تهیه شناسنامه مولکولی ارقام گیاهان باغی مهم کشور از طریق انگشت نگاری DNA، دستیابی به فن‌آوری تکثیر نهال برخی از ارقام مهم خرما به روش کشت بافت و دستیابی به دانش فنی تولید تجاری گیاهچه‌های گل رز از طریق کشت بافت شده است.

انتخاب پژوهشکده بیوتکنولوژی به عنوان مرکز هماهنگ کننده شبکه مراکز بیوتکنولوژی کشاورزی 10 کشور عضو اکو و کسب جایزه ملی محیط زیست ایران از موفقیت‌های این پژوهشکده طی سه سال اخیر به شمار می‌رود.

تولیدات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی این مدت، 321 درصد نسبت به سال‌های قبل از آن رشد داشته و رشد مقالات علمی پژوهشی نیز 227 درصد بوده است.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی، تحقق خودکفایی، تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی تاسیس شده است.