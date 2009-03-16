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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۲

فردا برگزار می شود/

جلسه اضطراری خاتمی با ستاد انتخابات و بنیاد باران برای کناره گیری

جلسه اضطراری خاتمی با ستاد انتخابات و بنیاد باران برای کناره گیری

جلسه اضطراری سید محمد خاتمی با ستاد انتخاباتی اش و اعضای بنیاد باران برای اعلام کناره گیری از انتخابات، عصر فردا برگزار می شود.

یک منبع مطلع در ستاد انتخاباتی خاتمی با اعلام این خبر اظهار داشت: خاتمی تصمیم خود را برای کناره گیری از انتخابات گرفته و برگزاری این جلسه به منظور آگاهی از دیدگاههای اعضای ستاد انتخاباتی و اعضای بنیاد باران در خصوص کناره گیری اش از انتخابات ریاست جمهوری دهم است.

وی با بیان اینکه خاتمی فردا از عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم کناره گیری می کند، افزود: سید محمد خاتمی اعلام کرده که نمی خواهد در انتخابات ریاست جمهوری دهم در مقابل میرحسین بایستد؛ چرا که این موضوع باعث کشیده شدن انتخابات به دور دوم و در نهایت شکست اصلاح طلبان خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: در جلسه اضطراری فردا خاتمی محتوای جلسه خود با میرحسین موسوی را که روز گذشته انجام شد ، تشریح خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 850134

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