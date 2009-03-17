50 درصد بیمارهای از طریق فرآورده های دامی منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تمایل مردم برای تهیه فرآورده های دامی در ایام نوروز و افزایش مصرف فرآورده های دامی طرح نظارت بر توزیع انواع فرآورده های دامی در کرمان با جدیت انجام می شود.

وی گفت: در استان کرمان 51 گروه ویژه نظارتی در شهر کرمان و شهرستانهای مختلف امر نظارت بر توزیع این فرآورده ها را از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده انجام می دهند.

وی گفت: تهیه فرآورده های دامی از مراکز دارای مجوز یکی از بهترین راهها برای کاهش خطرات ناشی از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام است زیرا 50 درصد از بیماریهای انسانی از طریق دامها منتقل می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماهی های تزئینی می توانند در انتقال بیماری های پوستی و انگلی تاثیر گذار باشند از مردم خواست این ماهی ها را از مراکز مجاز تهیه کنند.

