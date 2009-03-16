به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این سومین نشست خبری "علی لاریجانی" به عنوان رئیس هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

پیش بینی می شود مباحث پیرامون حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها، نامه های اخیر رئیس جمهور و رئیس مجلس به یکدیگر پیرامون لایحه بودجه 88 و چگونگی تصویب لایحه بودجه از مهمترین سئوالات مطرح در نشست خبری فردا خواهند بود.

این نشست خبری راس ساعت 10 صبح فردا سه شنبه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

اولین نشست خبری لاریجانی درسمت ریاست مجلس هشتم در آذر ماه سال جاری و در آستانه برگزاری همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت برگزار شد.

وی همچنین بهمن ماه نیز آستانه سفر به آلمان و اسپانیا و شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ در دومین نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت.