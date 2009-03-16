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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

رجا:

مسافران قطارها برای حضور به موقع در ایستگاه راه‌آهن برنامه‌ریزی کنند

با توجه به حجم ترافیک سطح شهر تهران ، به ویژه خیابان‌های منتهی به ایستگاه راه‌آهن در روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی ، مسافران باید از قبل برای رسیدن به موقع به قطار برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء با اعلام این خبر افزود : به علت ترافیک بیش از حد سفر در ایام پایانی سال ، امکان اعزام مسافران جا مانده با قطارهای بعدی وجود ندارد و مسافران باید جهت انجام امور کنترل بلیت و بازرسی اثاثیه یک ساعت قبل از حرکت در ایستگاه راه آهن حضور داشته باشند.

مسافران باید در طول سفر با قطار ، شناسنامه یا کارت شناسایی معتبرشان را همراه و در دسترس داشته باشند تا در صورت درخواست مأموران این شرکت ، آن را ارائه دهند.

مسافران در صورت مفقود شدن بلیت ، مراتب را باید به باجه خدمات مسافران واقع در طبقه دوم ایستگاه راه آهن تهران اعلام کنند تا برابر مقررات بلیت المثنی صادر شود. کلیه مسافران قطارهای مسافری بدون محدودیت سنی از بدو ورود به ایستگاه مبدأ تا رسیدن به ایستگاه مقصد در برابر حوادث تحت پوشش بیمه هستند.

برنامه نوروزی قطارهای مسافری در سال جاری از 25 اسفند ماه آغاز شده و در 15 فروردین 88 خاتمه می‌یابد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در طی این مدت حدود 2 میلیون مسافر با قطار در سراسر کشور جابه‌جا می‌شوند.

مسافران قطارهای نوروزی برای دریافت هر گونه اطلاعات و ارائه انتقاد ، پیشنهاد یا شکایت می‌توانند با شماره تلفن 139 واحد ارتباط با مشتری به صورت شبانه‌روزی تماس حاصل کرده یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : www.raja.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 850139

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