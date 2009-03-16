الاهلی را شکست می دهیم/ تعامل تیم ملی با باشگاه ها ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که امروز در نشست خبری پیش از مسابقه صبای ایران و الاهلی امارات سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: این نخستین دیدار خانگی صبا و اولین دیداری است که استان قم میزبان رقابت های لیگ قهرمانا آسیاست و به همین دلیل تنها برای کسب 3 امتیاز به میدان می رویم.

وی با بیان اینکه نتیجه این دیدار پایان کار برای هیچکدام از دو تیم نیست، ادامه داد: ما در هر بازی با استراتژی خاصی به میدان می رویم و قطعا سیستم تیم ما در این دیدار با نوع بازی ما برابر الهلال بسیار متفاوت است و امیدوارم حضور پرشور تماشاگران قمی در ورزشگاه، شرایط روحی مناسبی را برای ما فراهم کند تا ضمن ارائه یک بازی زیبا، برنده نهایی مسابقه لقب بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد تیم هایی که شانس صعود به مرحله بعدی این گروه را دارند، خاطرنشان کرد: همه تیم ها از شانس صعود برخوردارند اما با توجه به اینکه تیم الاهلی در ورزشگاه خانگی امتیاز از دست داده است، شانسش کمتر از تیم های دیگر شده است ولی در این گروه که گروه مرگ است، این تیم هم همچنان از شانس صعود به مرحله بعد را دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از پوشش خبری اندک موفقیت این تیم در عربستان برابر الهلال در مطبوعات ناراحت نیستید؟ تاکید کرد: به نظر من اگر چراغ خاموش کارمان را پیش ببریم بهتر است و ما از این رویه استقبال می کنیم و برای مطبوعات هم آرزوی موفقیت داریم.

کریمی در این مورد اضافه کرد: پس از تساوی هایی که تیم در لیگ برتر کسب کرد ما همه توان خود را برای موفقیت در لیگ قهرمانان گذاشته ایم و تمام تلاشمان این است که با صعود به مرحله بعد نماینده شایسته ای برای فوتبال کشورمان در این مسابقات باشیم.

وی در مورد دیدار هفته گذشته تیمش برابر الهلال عربستان اظهار داشت: ما می توانستیم با توجه به جو سنگین ورزشگاه حریف، با کسب 3 امتیاز زمین مسابقه را ترک کنیم اما داور در اعلام صحنه کرنر دچار اشتباه شد، کرنری که تبدیل به گل تساوی حریف شد. البته ما پس از آن گل فرصت های خوبی را کسب کردیم و اگر کمی خوش شانس بودیم تیم قدرتمند الهلال را در خانه اش شکست می دادیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد مصدومیت محمد نوری و غلامرضا رضایی تصریح کرد: نوری می توانست در بازی با الهلال هم به میدان برود اما تیم ما وابسته به یک بازیکن نیست، زیرا قالب حرکتی و تیمی اش را بدست آورده است و بازیکنان در جایگاه خود، وظایفشان را به نحو احسن انجام می دهند.

وی اضافه کرد: متاسفانه درحالیکه بازیکنان ما استراحت کافی نداشتند، 72 ساعت بعد از آن بازی سنگین در بازی تیم ملی به میدان رفتند و نمونه اش این شد که غلامرضا رضایی مصدوم شود. من معتقدم تعامل بین تیم ملی با باشگاه ها ضعیف است و به ملاحی هم مسائل فنی تیم را منتقل کرده ام و قرار است ایشان در این خصوص تصمیمات ویژه ای را اتخاذ کند.

کریمی در این مورد ادامه داد: از شما می خواهم اگر تصمیمات ما منطقی بود از ما حمایت کنید زیرا ما اعتقاد داریم در بعضی از موارد بازی های رسمی تیم ملی از بازی های باشگاهی ما کم اهمیت تر است، بطور مثال بازی تیم ملی ایران با درجه سه مهمتر است یا بازی های حساس تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا؟ ما حرف منطقی می زنیم و می خواهیم حواب منطقی بشنویم.

وی افزود: ما آماده همه گونه تعامل با تیم ملی هستیم به شرطی که تیم ها ضرر نکنند، قطعا از مصدومیت بازیکنان کلیدی هم تیم ملی متضرر می شود و هم تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا. پس بهتر است با تعامل قابل قبول مانع متضرر شدن هر دو تیم شویم.

سرمربی تیم فوتبال صبای ایران در پایان گفت: من بارها تاکید کرده ام که برنامه های AFC از یکسال قبل مشخص می شود و قطعا لغو بازی اول فروردین ما با پرسپولیس و مشکلات دیگر موجود در برنامه ریزی مسابقات به آنها ربطی ندارد و ما باید با یک برنامه ریزی مناسب و بلند مدت مانع متضرر شدن فوتبال باشگاهی و ملی خود شویم.