400 هزار مواد محترقه در استان گیلان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی انتظامی هشدار داد که با اخلا‌گران چهارشنبه آخر سال به شدت برخورد خواهد شد و تنها استفاده از مواد ایمن و بی‌خطر در این روز جایز است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در مبارزه با اخلال‌گران در چهارشنبه آخر سال متذکر شد: پلیس مخالف شادی و تخلیه هیجانات مردم به ویژه جوانان نیست اما مزاحمت، خطرآفرینی، اوباشگری و تخریب را موضوع دیگری است که پلیس به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان به والدین توصیه کرد که در روز چهارشنبه پایان سال در کنار فرزندان خود باشند تا مواد ایمن و بی‌خطر از سوی آنها مورد استفاده قرار گیرد.

امیری مقدم اظهار داشت: در شب چهارشنبه آخر سال و دیگر ایام نوروز خوردوهایی که اقدامات خلاف قانون از جمله صدای ناهنجار، موسیقی غیر‌مجاز، سرعت غیر‌مجاز و ... انجام می‌دهند تا دو ماه توقیف می‌شوند.

فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان تأکید کرد: در آئین چهارشنبه سوری از کوچکترین خلاف نمی‌گذریم تا شرایط آرامش و آسایش مردم در این شب و دیگر ایام نوروز فراهم شود.

امیری مقدم همچنین با اعلام اینکه واحدهای پلیس راه در ایام نوروز به ‌صورت محسوس و غیر‌محسوس در سطح استان حضور دارند، افزود: نقاط حادثه ‌خیز استان نیز شناسایی شده که با پوشش ترافیکی ویژه از وقوع حوادث ناگوار در این ایام جلوگیری می شود.

وی گفت: در طول جاده های استان سرعت غیر‌مجاز، سبقتهای غیرمجاز، نقص‌های فنی، بیمه و ... کنترل شده و خودرو رانندگان متخلف متوقف و در بعضی مواقع تا دو ماه توقیف می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان ادامه داد: رانندگانی که بیش از سه تخلف حادثه‌ساز داشته‌ باشند گواهینامه‌ آنها توقیف و سوراخ می‌شود.