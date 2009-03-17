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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۱

در ایام نوروز؛

هشت هزار همیار پلیس به نیروی انتظامی استان تهران کمک می کند

هشت هزار همیار پلیس به نیروی انتظامی استان تهران کمک می کند

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان تهران گفت: در ایام نوروز هشت هزار پلیس یار جوان و همیار پلیس به نیروهای انتظامی استان تهران کمک می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی صبح سه شنبه در مراسم اجرای طرح نوروزی اظهار داشت: هشت هزار پلیس یار جوان و همیار پلیس به کمک 12 هزار نیروی پلیس و هزار نگهبان محله می شتابند و برای این امر نیز دوره های آموزشی در شهرستان های استان تهران برگزار شده است.

وی افزود: یک هزار و 150 واحد گشت نیز در این ایام به حفظ امنیت انتظامی و ترافیکی شهرها می پردازند و همچنین 68 دستگاه کانکس نیز در سطح استان راه اندازی می شود تا موقعیت ترافیکی جاده های اصلی شهرستان های استان تهران نیز کنترل شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس استان تهران فعالیت ویژه ایام نوروز را از امروز آغاز کرده و تا 16 فروردین به ماموریت خود ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: به کسانی که در این ایام در جاده ها و معابر صحیح برانند در نهایت به قید قرعه به دو راننده برتر دو دستگاه خودرو هدیه داده می شود.

کد مطلب 850150

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