هشت هزار همیار پلیس به نیروی انتظامی استان تهران کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی صبح سه شنبه در مراسم اجرای طرح نوروزی اظهار داشت: هشت هزار پلیس یار جوان و همیار پلیس به کمک 12 هزار نیروی پلیس و هزار نگهبان محله می شتابند و برای این امر نیز دوره های آموزشی در شهرستان های استان تهران برگزار شده است.

وی افزود: یک هزار و 150 واحد گشت نیز در این ایام به حفظ امنیت انتظامی و ترافیکی شهرها می پردازند و همچنین 68 دستگاه کانکس نیز در سطح استان راه اندازی می شود تا موقعیت ترافیکی جاده های اصلی شهرستان های استان تهران نیز کنترل شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس استان تهران فعالیت ویژه ایام نوروز را از امروز آغاز کرده و تا 16 فروردین به ماموریت خود ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: به کسانی که در این ایام در جاده ها و معابر صحیح برانند در نهایت به قید قرعه به دو راننده برتر دو دستگاه خودرو هدیه داده می شود.