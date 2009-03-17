530 تن میوه در رباط کریم توزیع می شود

عزیزالله افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رباط کریم اظهار داشت: 400 تن پرتقال و 130 تن سیب برای خرید عید و تعطیلات شهروندان رباط کریمی در نقاط مختلف این شهرستان عرضه می شود.

وی افزود: در شهرستان رباط کریم 22 غرفه به صورت کانکس و حدود 50 عامل خرده فروش آماده عرضه میوه به شهروندان هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نمایشگاه های بهاره ای که توسط اداره بازرگانی در نقاط مختلف شهرستان رباط کریم دایر شده است، عرضه گوشت قرمز و مرغ به نرخ دولتی ارائه می شود.

افضلی بیان داشت: در بخش رسیدگی به تخلفات فروشندگان در ایام نوروز و سال جدید سعی شده است تا با نصب پلاکارد، بنر و بروشور در سطح شهرستان آگاهی مردم در مورد تخلفات واحدهای صنفی افزایش یابد.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان رباط کریم عنوان کرد: طی چند هفته گذشته با استفاده از نیروها و تیمهای نظارتی جدیدی که در اختیار اداره بازرگانی قرار گرفته است، به صورت قاطع با تخلفات در بخشهای گران و کم فروشی برخورد می شود به نحوی که پس از اولین تماس شهروندان، بازرسان اداره بازرگانی در کمتر از 40 دقیقه در محل تخلف حاضر می شوند.