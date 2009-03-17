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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۴

در ایام نوروز؛

530 تن میوه در رباط کریم توزیع می شود

530 تن میوه در رباط کریم توزیع می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی شهرستان رباط کریم از توزیع 530 تن انواع میوه توسط این اداره در سطح شهرستان در ایام نوروز خبر داد.

عزیزالله افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رباط کریم اظهار داشت: 400 تن پرتقال و 130 تن سیب برای خرید عید و تعطیلات شهروندان رباط کریمی در نقاط مختلف این شهرستان عرضه می شود.

وی افزود: در شهرستان رباط کریم 22 غرفه به صورت کانکس و حدود 50 عامل خرده فروش آماده عرضه میوه به شهروندان هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نمایشگاه های بهاره ای که توسط اداره بازرگانی در نقاط مختلف شهرستان رباط کریم دایر شده است، عرضه گوشت قرمز و مرغ به نرخ دولتی ارائه می شود.

افضلی بیان داشت: در بخش رسیدگی به تخلفات فروشندگان در ایام نوروز و سال جدید سعی شده است تا با نصب پلاکارد، بنر و بروشور در سطح شهرستان آگاهی مردم در مورد تخلفات واحدهای صنفی افزایش یابد.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان رباط کریم عنوان کرد: طی چند هفته گذشته با استفاده از نیروها و تیمهای نظارتی جدیدی که در اختیار اداره بازرگانی قرار گرفته است، به صورت قاطع با تخلفات در بخشهای گران و کم فروشی برخورد می شود به نحوی که پس از اولین تماس شهروندان، بازرسان اداره بازرگانی در کمتر از 40 دقیقه در محل تخلف حاضر می شوند.

کد مطلب 850151

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