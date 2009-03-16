اخبار خیره کننده از صنایع هوافضا و عرصه دفاعی ایران در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار درجمع کارکنان سازمان صنایع هوافضا این اخبار خوش را عمدتا در حوزه هوافضا، صنایع هوایی، الکترونیک و اپتیک، دریایی، پدافند هوایی تجهیزات و تسلیحات هوشمند ذکر کرد.



وی ادامه داد: بحمدالله در سال 87 که سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شد موفقیت‌های خوبی را کسب کرده‌ایم که بخش‌هایی از آن اعلام شد.



وی توسعه تحقیقات وپژوهش، ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت محصولات، روزآمدسازی تسلیحات دفاعی متناسب با نیاز و پاسخگویی حداکثری به تهدیدات، افزایش سطح روابط دفاعی با کشورهای دوست و همسایه، را از اولویت‌های وزارت دفاع در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بر شمرد و افزود: رویکرد نوآوری، خلق،کشف و تولید محصولات جدید در سال 88 با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.



وزیر دفاع با بیان این‌که " این توانمندی و اقتدار در خدمت صلح، ثبات و آرامش منطقه‌ای و جهانی است" تاکید کرد: ایران اسلامی ضمن احترام به تمامیت ارضی همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه، در دفاع از مرزهای کشور خود مصمم و آماده است و در طول سی ساله گذشته این راهبرد اصولی را در عمل نیز اثبات کرده است.



وی توفیقات و دستاوردهای سترگ و ارزشمندی را که در طول سی سال گذشته بدست آمده، حاصل دوراندیشی و فرماندهی بی‌بدیل حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و تلاش و مجاهدت معاونان، مدیران ارشد، متخصصان و نخبگان صنایع دفاعی دانست و تصریح کرد: درآغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی می‌توان با قاطعیت اعلام کرد صنایع دفاعی کشورمان، مستقل، بومی، خودکفا، بازدارنده و پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح در دفاع از حریم دین و میهن است.



نجار در پایان تاکید کرد :‌ بر اثر این استقلال، خودباوری و خوداتکایی،‌ امروز دوست و دشمن بر اقتدار، صلابت و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی معترف است و صریحا اعلام می‌کنند که بدون حضور ایران نمی‌توان بر مسایل و مشکلات منطقه غلبه کرد.