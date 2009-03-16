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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۹

در گفتگو بامهر عنوان شد:

بیانیه انصراف خاتمی از کاندیداتوری امشب یا فردا منتشر می شود

بیانیه انصراف خاتمی از کاندیداتوری امشب یا فردا منتشر می شود

یکی از اعضای ارشد بنیاد باران از انتشار بیانیه انصراف سید محمد خاتمی از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ، طی امشب یا فردا خبرداد.

این عضو ستاد انتخابات خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : انصراف خاتمی از کاندیداتوری قطعی شده و وی طی امشب یا فردا با صدور بیانیه ای انصراف خود را از کاندیداتوری در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.

خاتمی امشب با اعضای مجمع روحانیون مبارز و فردا با اعضای بنیاد باران درباره انصراف از کاندیداتوری جلسه خواهد داشت .

خاتمی پیش از این ، حضور خود را در عرصه انتخابات ، منوط به عدم حضور میر حسین موسوی به عنوان کاندیدا کرده بود . میر حسین موسوی هفته گذشته اعلام کاندیداتوری کرد.

کد مطلب 850160

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