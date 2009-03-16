بیانیه انصراف خاتمی از کاندیداتوری امشب یا فردا منتشر می شود

این عضو ستاد انتخابات خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : انصراف خاتمی از کاندیداتوری قطعی شده و وی طی امشب یا فردا با صدور بیانیه ای انصراف خود را از کاندیداتوری در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.



خاتمی امشب با اعضای مجمع روحانیون مبارز و فردا با اعضای بنیاد باران درباره انصراف از کاندیداتوری جلسه خواهد داشت .



خاتمی پیش از این ، حضور خود را در عرصه انتخابات ، منوط به عدم حضور میر حسین موسوی به عنوان کاندیدا کرده بود . میر حسین موسوی هفته گذشته اعلام کاندیداتوری کرد.