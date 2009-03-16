صبا تیم قدرتمندی است / برای جبران و پیروزی به ایران آمده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، ایوان هسیک که امروز در نشست خبری پیش از مسابقه الاهلی امارات و صبای ایران در قم سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تجربه خوبی برای تیم الاهلی است. درست که است بازی نخست را با شکست پشت سرگذاشتیم اما برای گرفتن 3 امتیاز به قم آمده ایم.

وی ادامه داد: صبا در بازی گذشته اش برابر الهلال نشان داد، تیمی قدرتمند است و از نظر تاکتیکی و ارائه بازی قابل قبول در سطح بالایی قرار دارد ولی ما تلاش خواهیم کرد برابر این تیم به پیروزی دست یابیم تا باخت خانگی خود را به بهترین شکل جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال الاهلی امارات خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر شکست برابر پاختاکور را فراموش کرده ایم و سعی داریم با برتری برابر صبای قم در جدول رده بندی جایگاه مطلوبی را کسب کنیم.

وی اضافه کرد: در دیدار با پاختاکور هم مستحق شکست نبودیم اما بازی سنگین ما در لیگ امارات برابر الجزیره باعث خستگی بازیکنان شده بود ولی با ترمیم بازیکنان بسیار امیدواریم در این دیدار حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

هسیک در مورد تیم هایی که شانس صعود از این گروه به مرحله بعد را دارند، گفت: ما در گروه سختی قرار گرفته این که همه تیم های حاضر در آن شانس صعود به مرحله بعد را دارند اما ما هم تلاش خود را انجام می دهیم که به عنوان یکی از دو تیم برتر این گروه به مرحله حذفی راه یابیم.

دیدار تیم های صبای ایران و الاهلی امارات در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15 فردا در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار خواهد شد.